Ay oso de mi vida, dame CONSUELO: esposa de Martín Elías

El dolor de Dayana Jaimes, la esposa de Martín Elías, fue plasmado en un desgarrador mensaje que publicó en su cuenta de Instagram. La pareja del fallecido cantante expresó la tristeza que la embarga y la soledad que la consume.

"Amor de mi vida, mi compañero fiel, te amaré por el resto de mi vida, le doy las gracias a Dios porque me presto un ser maravilloso para demostrarme lo bondadoso que es el amor entre dos personas, me llevó ese abrazo, ese beso y ese te amo que me dijiste por última vez, ay oso de mi vida dame consuelo, Dios lléname de tu amor, te amo mucho amor de mi vida (...)

Tu purra te extraña, pero le diré que fuiste el mejor papá del mundo, creo en Dios, creo en su palabra, y espero verte algún día amor, espero abrazarte, gracias por tanto, gracias por ese amor incondicional, gracias por ese amor inexplicable. Te amo amor, mi amor bonito", fue el mensaje de Dayana Jaimes.

Una foto del día que nació su hija, fruto del amor bonito, enmarcó el tierno y conmovedor mensaje.