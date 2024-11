Grama de El Campín tras concierto de Iron Maiden; aviso para partido Millos vs. Santa Fe

El estadio Nemesio Camacho El Campín se convirtió en escenario de una noche inolvidable este 24 de noviembre de 2024 con la presentación de la banda británica Iron Maiden. A pesar de la magnitud del evento y la asistencia masiva de miles de fanáticos del heavy metal, la grama del emblemático estadio bogotano se encuentra en excelentes condiciones, lo que garantiza el desarrollo del clásico capitalino programado para el martes 26 de noviembre.

¿Cómo está la grama de El Campín?

La empresa Sencia, encargada del mantenimiento del terreno de juego, publicó imágenes apenas 12 horas después del concierto, evidenciando el buen estado del campo. Gracias a un desmonte realizado en tiempo récord, se despejó completamente la zona sur del estadio, donde había sido instalada la imponente tarima que acogió a la legendaria banda.

Publicidad

Este eficiente trabajo fue clave para asegurar que la cancha estuviera apta para el compromiso entre Independiente Santa Fe y Millonarios, válido por la segunda fecha del grupo A de los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay.

Aunque inicialmente el encuentro estaba previsto para el lunes 25 de noviembre, la reprogramación fue necesaria debido al montaje y desmontaje del escenario del concierto. El equipo de logística concluyó las labores en menos de 24 horas, permitiendo que el partido se lleve a cabo sin afectar la calidad del césped ni el calendario del torneo.

Publicidad

Iron Maiden dejó una huella imborrable en Bogotá con un espectáculo que incluyó éxitos como The Trooper y Days of the Future Past. Durante la velada, Bruce Dickinson, vocalista de la banda, sorprendió a los asistentes al confirmar su regreso a Colombia en pocos años como parte de su próxima gira mundial, Run For Your Lives World Tour, que celebrará los 50 años de trayectoria de la banda.

Reporte No 1⃣ Luego del desmonte del piso del concierto, la cancha presenta buenas condiciones. Estamos trabajando en un primer tratamiento para dejarla a punto 👌para el clásico @SantaFe vs @MillosFCoficial #NosVemosEnElEstadio 🏟️⚽️ pic.twitter.com/QByiNbZHgH — Sencia (@SenciaBogota) November 25, 2024

Publicidad

Puedes ver | Atlético Nacional y Deportes Tolima lideran los cuadrangulares finales de la Liga Betplay