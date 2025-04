Periodista de Noticias Caracol sufre traumático asalto en Bogotá: "Me amenazó con un arma"

El periodista de Noticias Caracol, Pablo Arango Robledo, fue víctima de un asalto a mano armada en la localidad de Suba, mientras paseaba a su mascota en la tarde del miércoles. A través de su cuenta de X, denunció el incidente y alertó sobre la creciente inseguridad en la capital del país.

En entrevista con El Klub de La Kalle 96.9, el comunicador relató los angustiosos momentos que vivió durante el robo. Según explicó, todo ocurrió cuando sacó a su perro, Coco, a dar un paseo por el barrio Batán.

Mientras caminaba, aprovechó para chatear en su celular y coordinar un partido de fútbol con algunos colegas. Sin embargo, dos delincuentes en motocicleta lo interceptaron y uno de ellos descendió con un arma de fuego en la mano.

"Fue un momento de mucho miedo. Me apuntó con el arma y me dijo que si no entregaba mis pertenencias, me mataba. No tuve opción. Me quitaron el celular, una cadena y un reloj. En ese instante, lo único que me preocupaba era mi perro, porque es pequeño y temí que se lo llevaran" , narró el periodista.

La inseguridad, un problema sin freno en Bogotá

Pablo Arango destacó que no es el único caso registrado en la zona, pues, según información de las autoridades, un grupo de delincuentes está operando en el sector utilizando el mismo modus operandi. Indicó que la Policía y la Fiscalía ya tienen identificada a una persona vinculada con estos robos y que se han registrado al menos diez atracos similares en el barrio.

La inseguridad en Bogotá ha alcanzado niveles alarmantes, afectando a ciudadanos de todas las profesiones y estratos sociales. En el programa El Klub de La Kalle, la presentadora Manuela Cardona expresó su indignación ante la situación.

"¿Ahora resulta que tener un celular en la mano es un delito? No podemos justificar estos actos culpando a la víctima; la responsabilidad es de la delincuencia y la falta de seguridad", dijo la presentadora.

El periodista Pablo Arango denunció a través de sus redes sociales que fue víctima de atraco en el norte de Bogotá /Fotos: Instagram @reporteropablo

Por su parte, el video jockey Roberto Blanco lamentó la realidad que enfrentan los ciudadanos: "Hay momentos en los que lo único que nos queda es encomendarnos a Dios".

De informar la noticia a protagonizarla

Como periodista, Pablo Arango está acostumbrado a reportar sobre la inseguridad en la ciudad. Sin embargo, vivirlo en carne propia le dejó una reflexión profunda sobre la normalización de la violencia.

"Siempre tratamos de ser empáticos con las víctimas, pero cuando te toca a ti, es otra historia. Te sientes vulnerable y triste. La reacción de la gente es: 'uno más, no pasa nada', pero, ¿hasta qué punto normalizamos esto? No podemos aceptar que ser asaltado con un arma sea algo cotidiano", expresó.

Afortunadamente, el periodista salió ileso del incidente y pudo interponer la denuncia ante las autoridades. Ahora, espera que su caso no quede en el olvido y que las investigaciones avancen con rapidez para capturar a los responsables.