Carolina Cruz agradeció y festejó sus 38 AÑOS con este tierno VIDEO

La modelo y presentadora no se cambia por nadie en el mundo desde que dio a luz a Matías. En medios de comunicación y sus redes sociales ha dejado claro que es una etapa que esperaba y deseaba hace mucho tiempo que hoy en día disfruta.

Esta vez, haciendo referencia a su cumpleaños número 38, hizo un video en el que recopila momentos en pareja con Lincoln Palomeque y de los dos juntos a su hijo.

Además, escribió un mensaje con el que agradece sus años de vida y por el mejor regalo de su vida: su familia.

“Hoy solo puedo decir gracias Dios por un año más de vida, por dejarme respirar, sentir, amar, entender, analizar y sacar lo mejor de cada situación, gracias porque me has enseñado a ser paciente, tolerante y esperar en tu tiempo. A mis 38 me siento realizada, plena y feliz, aquí en un minuto resumo mi mejor regalo, mi regalo de la vida, mi familia. Gracias infinitas a todas las personitas maravillosas que me han felicitado, han subió fotos y vídeos. Gracias”, expresó Cruz.

El clip no solo ha alcanzado miles de reproducciones, sino muchos comentarios de felicitación a la caleña.

¡Feliz cumpleaños Carito!