Caso Gabriela Sevilla: la mujer aseguró que estaba embarazada y la Fiscalía desmintió su versión

Gabriela Sevilla desapareció en Lima, Perú, cuando acudía a un hospital para dar a luz y reapareció este viernes, más de 24 horas después, sin su hija recién nacida, un caso que ha hecho revivir el terror que supone este tipo de delitos para las peruanas, puesto que, solo en 2021, 5.904 mujeres fueron reportadas como desaparecidas.

La mujer de 30 años salió sola de su casa este miércoles en la noche tras comenzar las labores de parto.

Publicidad

Según han explicado sus familiares, Sevilla se encontraba sola en su casa del distrito limeño de Surco, cuando rompió fuente y, tras avisar a su esposo y su madre, entre otros familiares, acudió a tomar un taxi en un punto cercano a su casa.

Inicialmente, pidió un vehículo por una aplicación, pero las compañías dedicadas a este servicio descartaron que llegara a completar la solicitud.

Más tarde, a bordo de un transporte, que se presume era un taxi que tomó en la calle, algo le hizo sospechar del conductor y mandó a sus familiares una foto borrosa en la que se le puede ver mientras este habla por teléfono, pero no se ve su rostro u otros rasgos que permitan reconocerle.

Desde ese momento, sus parientes y seres queridos perdieron el contacto con ella y se quedaron esperando en el hospital al que se dirigía y al que nunca llegó.

Publicidad

Durante el jueves, las autoridades lanzaron una alerta y pidieron colaboración ciudadana.

"¡Ayúdanos a encontrarla! Gabriela Olga Sevilla Torello desapareció el 19 de octubre del 2022 en Surco a las 7:20 pm (00.20 del 20 de octubre GMT) tras salir de su casa camino a la clínica luego de iniciar labor de parto. Mide 1.72m", escribió en sus redes el Ministerio de la Mujer.

Publicidad

De inmediato, la foto de Sevilla inundó las redes sociales y circuló a través de los chats de Whatsapp, acompañada de mensajes de alerta y precaución.

Madre embarazada desaparece en taxi: todo el Perú la busca.

Gabriela Olga Victoria Sevilla Torello empezó labores de parto, salió de su casa y abordó un taxi. Nunca llegó a la clínica. pic.twitter.com/DG1YCqxIGI — suwa-sha🪹 (@jkjmprinces) October 21, 2022

Luego, la ministra de la Mujer, Claudia Dávila, acudió a Twitter para confirmar que la madre apareció la madrugada de este viernes con vida pero sin su bebé.

Este caso comenzó a ser investigado por la Fiscalía de Perú y aseguran con pruebas que Sevilla nunca estuvo embarazada.

"El Instituto de Medicina Legal del Ministerio Público concluyó que la joven reportada como desaparecida no presenta signos clínicos de gestación, parto reciente ni antiguo; aunque sí muestra lesiones traumáticas corporales recientes”, indicó el comunicado de las autoridades.

Publicidad

Ante esta información que comenzó a tomar relevancia, Sevilla aseguró a varios medios de comunicación que en su casa tiene todos los papeles que comprueban la existencia de su hija.

"Quiero pensar que como no terminaron de hacerme los exámenes, es que ellos piensan que no pudo haber un embarazo (...) fue una persona que vino y me reviso, los exámenes de sangre, de orina, ninguno me los llegaron a hacer. A mí me gustaría que me terminaran de hacer todos los exámenes completos antes de lanzar un comunicado de esta manera", explicó.

Publicidad

Declaraciones de Gabriela Sevilla asediada por la prensa carroñera pic.twitter.com/zyr5YOqgHh — Chacotero (@ChacoteroPeru) October 21, 2022

La desaparición de mujeres en Perú es algo frecuente. Según datos de la Defensoría del Pueblo, las autoridades registraron 5.904 casos.

De ellas, 2.007 eran adultas y 3.897 niñas y adolescentes. Esto supone un promedio de 16 casos por día y, muchas de ellas, nunca aparecen.

Para prevenir este terror, muy presente para las mujeres en Lima y muy ajeno al debate público, abundan los carteles por la capital alertando de estas cifras y pidiendo soluciones.

Publicidad