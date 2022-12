¿Es verdad que engordamos por comer en las noches? Estudio dice que sí

De seguro has escuchado decir a muchas personas que no comen en las noches porque se engordan, pues resulta que no están lejos de la realidad. Un estudio publicado en el ‘Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism' asegura que comer en las noches tiene relación con el aumento de peso.

Según el autor del estudio, Jonathan C. Jun de la Facultad de Medicina de la Universidad de Jonhs Hopkins en Baltimore, comer en las noches “empeora la tolerancia a la glucosa y reduce la cantidad de grasa quemada”.

Aclara también que “el efecto de comer tarde varía mucho entre las personas y depende de su hora habitual de acostarse”. Dado esto, algunas personas llegan a ser más vulnerables a los efectos de comer tarde que otras.

“Si los efectos metabólicos que observamos con una sola comida continúan ocurriendo de manera crónica, entonces comer tarde podría conducir a consecuencias como diabetes u obesidad", indica.

Tras la investigación encontraron que “en promedio, el nivel máximo de glucosa después de una cena tardía fue un 18 % más alto, y la cantidad de grasa quemada durante la noche disminuyó en aproximadamente un 10 % en comparación con una cena más temprana. Los efectos que hemos visto en voluntarios sanos podrían ser más pronunciados que en las personas con obesidad o diabetes, que ya tienen un metabolismo comprometido”, añade el primer autor del estudio, Chenjuan Gu, de la Universidad Johns Hopkins.

