Claudia López ordena sancionar a colegio que no dejó entrar a niña por el color de sus tenis

Claudia López ordena sanción al colegio que negó la entrada a una niña por no llevar tenis color blanco , y expresó que la rectora del colegio privado Liceo Psicopedagógico Madrigal de Ciudad Bolívar, Julia Elvira Torres, cometió un acto abusivo y caprichoso.

“No puede ser que nuestros niños vayan a estudiar y arbitrariamente sean devueltos por no llevar el color de tenis que le gusta al colegio. (...) Es inadmisible, es un acto arbitrario y abusivo que no debe ocurrir”, destacó Claudia López en medio de una rueda de prensa.

Publicidad

La mandataria capitalina envió instrucciones directas a la secretaria de Educación, Edna Bonilla, para que lleve a cabo las investigaciones cuanto antes y se impongan las sanciones pertinentes.

“Es en un colegio privado, pero podemos hacer procesos de vigilancia y sanción y así lo haremos”, añadió la mandataria y agregó que ningún colegio por muy privado que sea puede cometer actos de este tipo, que vulneran el derecho a la educación de los niños.

Publicidad

Vale la pena mencionar que la denuncia se hizo viral luego de que se compartiera un video de la niña llorando porque no la dejaron entrar a estudiar.

La situación enojó tanto al padre de la menor de edad que no dudó ni un segundo en ir al establecimiento y hacer el debido reclamo.

Publicidad

"No le interesa ni la niña, ni la educación de la niña, no le interesa los sentimientos de la niña, no le interesa absolutamente nada. A la señora solo le interesa un manual de convivencia y este no puede estar por encima de la ley, ni por encima de la constitución…", se le escucha decir al enojado padre, refiriéndose a la rectora.

Es un acto arbitrario e inadmisible que a un niño o niña le nieguen el ingreso a su colegio por no llevar tenis del color que al rector o profesor le gustan.



Aunque el colegio es privado @Educacionbogota hará un proceso de investigación y sanción para que esto no se repita. pic.twitter.com/bfDhNpZHCz — Claudia López Hernández (@ClaudiaLopez) February 17, 2022