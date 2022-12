¡Con las manos en la masa! Suegro GRABÓ a su yerno siéndole INFIEL a su hija

Este joven de Puebla – México pasó colores cuando fue descubierto por su suegro con otra mujer que no era su hija. El astuto padre lo siguió y espero el momento perfecto para enfrentarlo y grabar el momento.





En el video se ve al ‘infiel’ en una actitud romántica con otra chica que no era su novia, en ese momento llega el suegro indignado y saluda de forma amable antes del tremendo regaño que les metió.





"¿Así es como juegas con mi hija? Mejor cállate la boca”, le dijo. Con pena, el papá de la ‘otra’ novia le advierte a la jovencita que también el hombre está jugando con ella y le dice que mejor se vaya, ya que “eres peor que basura”, le dice al joven.





El ofendido le dice al galán que ya no regrese con su hija y le advierte que no lo golpea porque él es cristiano.





Como venganza, el ahora exsuegro, no dudó en publicar el video en internet y por su puesto se ha hecho viral.