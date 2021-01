¿Cuáles son las mujeres más hermosas del mundo? Aquí te lo contamos

Con tan solo 19 años Yael Shelbia , una joven modelo y militar israelí, se llevó el primer puesto en el TC Candler de ‘Los 100 rostros más bellos del año’.

Yael, quien realiza servicio militar en la Fuerza Aérea de Israel, es considerada la mujer más hermosa del planeta.

De acuerdo con el The Times of Israel, este top no solo se enfoca en un país para sacar los rostros más hermosos del mundo:

“La Lista no es un concurso de popularidad y definitivamente no es específico de un país. No se trata del cuerpo más sexy ni de la celebridad más famosa. Más bien, la lista intenta informar y ampliar la opinión pública en lugar de reflejarla. Encontrarás superestrellas y nuevas estrellas, sensaciones globales e incógnitas relativas”, postea el reconocido diario.

En la lista aparecen cantantes, modelos e incluso militares. Ariana Grande ocupa el lugar número ochenta y seis y Selena Gómez se ubica en el puesto ochenta.

Yael comparte las primeras posiciones con: Emilie Mereng, la taiwanesa Tzuyu, la australiana Meika Wollard, la tailandesa Lisa y la actriz y modelo Gal Gadot,