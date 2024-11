Excompañero de James Rodríguez se sinceró y destapó "oscuro" pasado del jugador

La salida de James Rodríguez de Sao Paulo fue una de las sorpresas más comentadas del fútbol brasileño, especialmente porque el colombiano llegó con grandes expectativas tras su paso por grandes equipos europeos . Sin embargo, su paso por el club brasileño no fue tan brillante como se esperaba, y ahora, meses después de su partida, un excompañero de equipo ha revelado detalles que podrían explicar en parte por qué no pudo cumplir con las expectativas.

Rafinha, quien compartió vestuario con James en el Sao Paulo, no dudó en sincerarse en el ‘Podcast Denílson Show’ y hablar sobre los problemas que surgieron con el colombiano durante su tiempo en el club.

Aunque comenzó elogiando las cualidades técnicas de James, también destacó ciertos conflictos de actitud que habrían influido en su poco éxito en el club paulista.

Oscuro pasado de James Rodríguez

Según el exfutbolista de la selección brasileña, cuando James llegó al club, lo hizo con la mentalidad de una estrella, algo que, según Rafinha, no encajaba del todo en el grupo.

"James es el Ronaldo de Colombia, la estrella más grande entre los muchachos, pero en Sao Paulo había un grupo de 'pequeños soldados'" , señaló. Rafinha reveló que, a pesar de que intentaron darle algunos consejos, como entrenar un poco más para ponerse en forma rápidamente, James no los tomó de la mejor manera.

"Él pensó que solo debía jugar, pero cuando le sugerimos mejorar su estado físico, se quejó: 'No es mi estilo'. Y realmente... ni siquiera corría en el Bayern, ¿cómo iba a correr aquí?" , comentó.

¿James se habría negado a seguir órdenes?

Estas palabras apuntan a que James no estuvo dispuesto a ajustarse a las exigencias físicas que demandaba un club como Sao Paulo, donde la competencia es feroz y todos los jugadores deben estar al máximo nivel. Esta falta de adaptación parece haber sido uno de los factores que más afectaron su rendimiento y su relación con los entrenadores y compañeros de equipo.

Rafinha también habló de cóm o James se sintió descreditado con el paso del tiempo al no lograr hacerse con un puesto en la titular. Según el exjugador, James quería más protagonismo, pero el entrenador, Dorival Júnior, le dejó claro que, por su actitud en los entrenamientos, no podía justificar su inclusión en el once inicial.

"Por cómo entrenas, ¿cómo te voy a alinear? ¿A quién voy a sacar del equipo?", le dijo Júnior, según relató Rafinha.

Pese a los conflictos que surgieron, Rafinha destacó que James nunca fue irrespetuoso ni llegó tarde a los entrenamientos.

"Nunca fue irrespetuoso, nunca llegó tarde, hizo su trabajo correctamente", explicó. A pesar de la tensión, parecía que James cumplía con las exigencias básicas de profesionalismo, aunque la falta de adaptación y los roces con el cuerpo técnico y compañeros impidieron que pudiera mostrar su mejor versión en Sao Paulo.

Tras su salida del club brasileño, James Rodríguez continuó su carrera en el Rayo Vallecano en España, donde, al parecer, la situación no ha cambiado mucho. Aún no logra encontrar la regularidad que se esperaba de él, y su futuro sigue siendo incierto, ya que su paso por clubes grandes como el Real Madrid y el Bayern Múnich parece cada vez más lejano.

