Futbolista española pierde a su padre mientras ganaba el mundial de fútbol femenino

El pasado domingo 20 de agosto, la selección de futbol española se proclamó campeona en el mundial de fútbol femenino, luego de enfrentarse a Inglaterra en la ciudad de Sidney, Australia.

Un gol marcado por la capitana del equipo Olga Carmona, hizo triunfador al club deportivo español que si bien no la tenía nada fácil contra las inglesas. Sin embargo, lo que la jugadora no sabía era que mientras ganaba un triunfo, perdía uno de los seres más importantes de su vida: su padre.

La noticia se divulgó a través de las redes sociales de la Real Federación Española de Fútbol, que publicó:

“La RFEF lamenta profundamente comunicar el fallecimiento del padre de Olga Carmona. La futbolista ha conocido la triste noticia una vez concluida la final de la Copa del Mundo. Mandamos nuestro abrazo más sincero a Olga y a su familia en un momento de profundo dolor. Te queremos, Olga, eres historia del fútbol español”

Si bien, la causa del fallecimiento del hombre se desconoce, no obstante Carmona se manifestó a través de la red social X y expresó que el 20 de agosto había sido el mejor pero también el peor día de su vida; así mismo la mujer de 23 años, le dedicó a su progenitor una emotiva publicación que hizo en su cuenta de Instagram donde posteo una foto suya con la medalla , la cual acompañó con el siguiente texto:

"Y sin saberlo tenía mi Estrella antes de que empezase el partido. Sé que me has dado la fuerza para conseguir algo único. Sé que me has estado viendo esta noche y que estás orgulloso de mí. Descansa en paz, papá."

Medios internacionales han señalado que la madre de la jugadora sabía que el padre de su hija había abandona el mundo terrenal antes de que el partido final iniciara, sin embargo ella no quiso comunicárselo con el fin de que no se desenfocara de su objetivo.

