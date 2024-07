Hinchas de Santa Fe expectantes con nuevo refuerzo; tiene pasado en Millonarios

Independiente Santa Fesigue buscando refuerzos para no bajar el nivel presentado en el semestre anterior, en el cual llegó hasta la final, perdiendo ante el Atlético Bucaramanga. Los 'Cardenales' siguen superando la frustración de no alzar la copa, pero con la vista puesta en ese torneo que apenas comienza.

Presentando caras nuevas, pero no de renombre como se esperaban, los hinchas estaban expectantes a que el equipo anunciara más contrataciones, hasta el día 30 de julio cuando a través de las redes sociales hizo públicas dos nuevos refuerzos, estos con fama en el fútbol profesional colombiano.

Uno de esos fichajes es el volante con pasado en Nacional y Millonarios, Jhon Duque, quien sorpresivamente llegó a Santa Fe en un momento en el que jugadores como Daniel Torres y Juan Pablo Zuluaga son indiscutibles en su posición, por lo que los hinchas se preguntan donde jugará.

Además, en una entrevista al medio ESPN, el jugador habló sobre su llegada al equipo y por qué en Atlético Nacional no tuvo la continuidad y el protagonismo que esperaba. Su respuesta ha dejado preocupados a los hinchas de Santa Fe, pues de acuerdo con Duque tuvo que ver con un tema de lesión.

Publicidad

“Seguramente no tuve la continuidad en Nacional y por eso no estoy en las mejores condiciones actualmente, pero tuve logros importantes y también lesiones que me impidieron tener minutos. Me voy feliz, agradecido e ilusionado con este nuevo reto que me da la vida”, dijo el jugador, quien no es de los agrados del rival de patio de los 'Cardenales', luego de irse a jugar a Atlético Nacional.

Se espera que en los próximos partidos se le dé a Duque los primeros minutos para ver qué nivel tiene y cuál es su propuesta para ganarse la titularidad en el León, el cual perdió el último partido ante Equidad y deberá enfrentar al Bucaramanga el próximo 7 de agosto.

#ESPNF90Colombia | El clásico nocturno del fútbol



Jhon Duque habla sobre su llegada a Independiente Santa Fe



🎙️: "Va a ser una competencia en la que voy a aprender muchísimo de ellos"



▶️ No te pierdas F90 por #DisneyPlus pic.twitter.com/poYiBCIC37 — ESPN Colombia (@ESPNColombia) July 31, 2024

Publicidad

Prueba clave en el Caso Colmenares estaría en Medicina Legal