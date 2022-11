Linda Caicedo, en la mira del Fútbol Club Barcelona

Linda Caicedo no deja de dar sorpresas en el fútbol colombiano, la subcampeona del mundial femenino sub 17 estaría bajo la lupa del Barcelona. Así lo confirmaría el presidente del club Joan Laporta.

Las palabras del presidente dejaron ilusión en los aficionados de la selección Colombia y quienes siguen la carrera de la maravillosa deportista, Laporta indicó que: “Hace tiempo que nos gusta Linda Caicedo, si te debo ser sincero, quizás hace tres años, ella es una jugadora muy joven, pero que además ha destacado y es muy buena. Nosotros en nuestro departamento de scouting sí que la tenemos en nuestro objetivo”.

Aunque es una gran noticia, no es tan sorpresiva debido al nivel mostrado por la caleña durante el torneo más importante del mundo en su categoría, ya que recordemos que Caicedo tiene tan solo 17 años y a su corta edad ya ha conseguido consagrarse como la mejor jugadora a nivel nacional, quedándose con dos títulos de liga, ambas con los dos equipos más importantes del Valle; el Deportivo Cali y el América de Cali.

Finalmente y de una forma graciosa, Laporta pidió que no se diera mucha relevancia a sus palabras ya que eso le vendría mal, debido a que otros equipos podrían darse cuenta de la existencia de la jugadora colombina y sería más difícil para el concretar el tan anhelado fichaje: “no me hagas descubrir tanto a Linda Caicedo porque entonces vendrán los otros clubes, intentarán ficharla y cada vez será más complicado llevarla al Barza”, y añadió que "es una jugadora que tiene un talento excepcional, que, además, nuestro departamento de scouting la tiene muy presente, sé que ha habido contactos, además también puedo decirlo, pero todavía no se ha resuelto determinada situación que está en vía de solución y nada más”.

