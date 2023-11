Luis Díaz podría ser fichado por el Barcelona

El argentino y periodista deportivo Christian Martin, habló del posible fichaje de Luis Díaz por parte de la Barcelona de España, revelación que dio a conocer la semana pasada.

El periodista dijo que posiblemente el Barça estaría interesado en los servicios del colombiano, y es que tiempo atrás el equipo catalán ya había mostrado su interés por el jugador, pero el Liverpool estaría esperando una oferta formal por parte del Barcelona.

Y es que Luis Díaz a pesar de todo por lo que ha tenido que pasar en estos últimos días, por lo del secuestro de su padre, la liberación y la responsabilidad de jugar con su equipo en Inglaterra, a pesar de esta adversidad, ha logrado brillar con la Selección Colombia en las fechas de las eliminatorias al mundial.

Al parecer, por su gran actuación hasta el momento en las eliminatorias, habría despertado otra vez el interés del equipo español, aun sabiendo que el jugador tiene contrato vigente hasta el 2027.

Por otro lado, Luis Manuel Díaz, padre del jugador Lucho Díaz, en algunas declaraciones para los medios, aseguró que su hijo siempre a querido vestirse de azulgrana.

“La verdad es que sé muy poco sobre el Barcelona en este momento, no me ha dicho nada. Es cierto que Luis es un fiel seguidor del Barcelona y su sueño sería ir allí. Eso sí, me gustaría agradecer al Oporto y al Liverpool por la forma en que lo recibieron y lo cuidan”, señaló en entrevista con Win Sports.

Ahora bien, dentro del negocio estaría el jugador Neerlandés Frankie de Jong como moneda de cambio para que el Liverpool acepte. Por su parte, el Barcelona estaría adelantando todo lo pertinente para renovar el contrato de De Jong.

De ser cierta la oferta por Díaz, el propósito sería negociar en dinero y con otro jugador de menos importancia y no tocar a De Jong, así el equipo que comanda el exjugador y ahora entrenador Xavi Hernández, quedaría bien reforzado con la presencia de ambos jugadores.

Por ahora, el mundo del fútbol está a la expectativa de lo que pueda pasar con este posible fichaje, tan solo queda esperar a ver si concreta la negociación.

