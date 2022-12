Rafa Nadal celebra regreso de su rival Djokovic a Australia

Un Rafael Nadal "muy motivado" celebró el regreso de su rival serbio Novak Djokovic al Abierto de Australia como algo "bueno para el tenis", dijo el miércoles el jugador español antes de esquivar preguntas sobre una hipotética retirada.

El astro de 36 años, que acaba de ser padre recientemente, empieza la temporada en la United Cup, un nuevo evento mixto por equipos que empieza el jueves en Sídney, Brisbane y Perth.

Publicidad

El torneo servirá de preparación para defender su título en el Abierto de Australia en Melbourne, donde hace un año venció al ruso Daniil Medvedev en una épica final y se convirtió en el tenista masculino con más títulos de Grand Slam.

Djokovic, nueve veces ganador en Australia, no jugó tras ser deportado por negarse a vacunarse contra el COVID-19. El país oceánico levantó este año las restricciones y permitió el regreso del astro serbio.

"Novak está aquí, es bueno para el tenis, bueno probablemente para los aficionados", dijo el número dos del mundo en Sídney. "Vamos a ver. Los mejores jugadores en la pista siempre ganan", añadió.

Con 22 títulos de Grand Slam incluidos los obtenidos en Australia y París el último año, Nadal mantiene una mínima ventaja en esta carrera respecto a Djokovic (21), que recortó la distancia ganando en Wimbledon.

Publicidad

Tras una pobre segunda mitad del año, con numerosos problemas físicos, Nadal dijo que estaba ansioso por empezar la United Cup, donde se enfrentará al británico Cameron Norrie (N. 14) y al australiano Nick Kyrgios.

"Los últimos meses no han sido fáciles para mí. Lo principal ahora es recuperar las sensaciones positivas en la pista, ser competitivo", afirmó.

Publicidad

Nadal disputó su primer Abierto de Australia en 2004. Casi dos décadas después, llega al torneo como padre y entre preguntas sobre si será su última participación en el primer Grand Slam de la temporada.

"Cuando tienes 36 años, nunca sabes cuándo será el último. Es obvio, pero no me gusta hablar de ello porque no estoy en ese ánimo", indicó.

"Simplemente estoy centrado en intentar jugar al máximo nivel posible y darme opciones de seguir siendo competitivo, de luchar por todo. Ese es mi objetivo ahora", afirmó.

Te puede interesar: recetas de comida fáciles para la Navidad