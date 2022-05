Samitier y Zoccarato abandonaron el Giro de Italia por una fuerte caída

El español Sergio Samitier (Movistar) y el italiano Samuele Zoccarato (Bardiani-CSF) han abandonado en el transcurso de la séptima etapa del 105 Giro de Italia que se disputa entre Diamante y Potenza con 196 kilómetros.

El anuncio del abandono de Samitier y Zoccarato se ha producido a falta de 137 kilómetros, en una jornada que ha comenzado a un alto ritmo y que en la primera hora se ha rodado a una media de 45,6 kilómetros por hora.

Según ha confirmado el equipo Movistar en sus redes sociales, el abandono del ciclista aragonés ha sido como consecuencia de heridas y golpes que están pendientes de evaluar.

Tampoco ha tomado la salida en esta etapa el danés Michael Morkov (Quick Step-Alpha Vinyl).

Por otro lado, el neerlandés Koen Bouwman (Jumbo) conquistó la 7ª etapa del Giro de Italia, este viernes en Potenza, superando a sus compañeros de escapada para adjudicarse la victoria más prestigiosa de su carrera.

"En un momento me sentí peor, pero me recuperé. En el esprint me encontraba fuerte y todo pasó como deseaba. Fue un esprint perfecto", comentó el ganador del día.

El español Juan Pedro López (Trek) conservó la 'camiseta rosa' de líder de la general, sin haber sufrido ataques por parte de sus perseguidores en esta etapa de media montaña de 196 kilómetros.

A falta de movimientos entre los favoritos, a pesar de un recorrido que alternaba subidas y descensos, los aventureros de la escapada encontraron premio y llegaron a meta con casi tres minutos de ventaja sobre el pelotón, en el que rodaba cómodamente Juan Pedro López.

"La carrera ha ido bien también gracias a Bauke Mollema, que se ha metido en la escapada. Tuve un mal momento al principio de la carrera por un pinchazo, pero el equipo me devolvió rápidamente al pelotón. Hoy he dado el 100% para defender la Maglia Rosa de nuevo", afirmó López.