Se conoce estado de salud de Lucho Díaz tras fuerte agresión en partido contra Bolivia

En un emocionante partido previo al debut de Colombia en la Copa América, Luis Díaz se convirtió en la gran figura del encuentro en la victoria 3-0 contra Bolivia. El guajiro mostró un despliegue impresionante, no solo por su capacidad goleadora sino también por su habilidad para desbordar, encarar y vencer a sus oponentes en velocidad.

El extremo del Liverpool brilló especialmente en el tercer gol del partido. En el minuto 41, tras recibir un pase de Deiver Machado, Luis Díaz realizó una jugada individual magistral para sellar el marcador. Desde un inicio discreto, se transformó en el motor del ataque colombiano, mostrando una excelente química con Jhon Córdoba, quien anotó el segundo gol gracias a una asistencia precisa de Díaz.

Sin embargo, el espectáculo de Díaz estuvo a punto de ser empañado por una dura entrada del boliviano Héctor Cuéllar. En el minuto 66, mientras controlaba el balón en el campo rival, Díaz sufrió una falta que lo dejó tendido en el suelo por varios segundos. La acción desató una fuerte confrontación entre los jugadores de ambas selecciones. Daniel Muñoz y César Menacho fueron expulsados, mientras Cuéllar solo recibió una tarjeta amarilla, lo que provocó la indignación del cuerpo técnico colombiano.

El técnico Néstor Lorenzo expresó su frustración en la rueda de prensa posterior al partido. "Me fastidió mucho la falta de acción de los árbitros. Desde el primer tiempo advertimos que estaban llegando tarde y golpeando, pero no hubo reacción. Es increíble que en este nivel de competencia no haya intercomunicadores entre los árbitros", señaló Lorenzo, evidenciando su molestia por la gestión arbitral.

La intervención de James Rodríguez, quien rápidamente reclamó al árbitro Daniel Quintero, no pudo detener la gresca. Los jugadores de ambos equipos continuaron empujándose y lanzándose fuertes palabras. Entre los más activos en la trifulca estaban Camilo Vargas, Deiver Machado y Kevin Castaño.

Finalmente, después de unos diez minutos de tensión, Díaz dejó el campo, aparentemente sin grandes signos de dolor, aunque la preocupación por su estado físico es evidente en el equipo colombiano.

En redes sociales, los aficionados expresaron su preocupación, recordando casos como el de Falcao García, cuya grave lesión en 2014 impactó su carrera. Afortunadamente, los primeros informes indican que Díaz no sufrió una lesión de gravedad, presentando solo una leve inflamación y un poco de dolor.

El estado de salud de Luis Díaz para participar en la Copa América

Sin embargo, se espera un parte oficial de la Selección Colombia en cabeza de su técnico Néstor Lorenzo. El próximo partido será el 24 de junio en la Copa América, contra Paraguay.

