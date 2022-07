El director del DANE Juan Daniel Oviedo, pasó por Kallejiando, el programa que va desde las 6 a.m hasta las 10 a.m en La Kalle y durante la entrevista se tocaron varios temas, pero hubo uno en particular que llamó la atención de miles de oyentes y hasta de los mismos presentadores.

En un momento Pirata Morgan le preguntó al señor Oviedo si en algún momento tenía pensado ser alcalde de Bogotá, ya que eso era lo que se estaba rumorando, a lo que él no dudó ni un segundo en responder que sí.

"Soñar en grande es una cosa que me gusta. Sería mi primera experiencia en un proceso de elección popular, pero si se dan las condiciones y si existe la voluntad popular, adelante. Me parecería muy chévere", aseguró el director del DANE.

Tras dar esa declaración, Danny Galvis le dijo que si se lanzaba como candidato a la Alcaldía de Bogotá, ella votaría por él, lo mismo que Pirata Morgan. En ese instante se recibieron varias llamadas de oyentes quienes aseguraron lo mismo que los presentadores.

Juan Daniel Oviedo también se animó a responder varias preguntas de Morgan en la sección 'El precio es incorrecto'. Para comenzar, el director del DANE dijo que le cuesta saludar a alguien que tiene mal aliento lo mismo que dejar el puesto en el DANE y que estadísticamente entre el Gobierno pasado, el saliente y los entrantes todos son mentirosos.