¡Cuidado! El peligroso engaño con el que están vaciando cuentas bancarias y datos

Las llamadas telefónicas continúan manteniéndose como uno de los medios de comunicación más utilizados cotidianamente.

A pesar de que las aplicaciones de mensajería instantánea y otros servicios digitales han ganado gran popularidad por su practicidad, muchas personas todavía prefieren conversar directamente por medio de la voz.

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Sin embargo, los avances tecnológicos no solo facilitan las actividades de la vida diaria, sino que también han abierto nuevas oportunidades para los ciberdelincuentes.



Estos delincuentes aprovechan diferentes herramientas para llevar a cabo ataques informáticos y cometer estafas que pueden poner en serio riesgo tu información personal y financiera.

En este escenario, los atacantes han perfeccionado de manera constante sus métodos de engaño y ahora recurren a herramientas avanzadas como la inteligencia artificial para crear situaciones, mensajes o llamadas que aparentan ser legítimas.

Ante este panorama, diversos expertos y autoridades advierten sobre la presencia de números peligrosos y modalidades utilizadas para despojar a los usuarios de sus cuentas bancarias.

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¿Qué es el spoofing telefónico y cómo funciona este fraude?

Entre las diferentes modalidades de engaño destaca el spoofing telefónico, una técnica de suplantación de identidad sobre la cual ha advertido explícitamente la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos (FCC).

Esta metodología fraudulenta consiste en manipular la información que aparece en la pantalla de tu teléfono celular para ocultar el número real desde el cual se realiza la llamada.

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De esta manera, los delincuentes logran que la pantalla muestre un número ficticio que parece provenir de una fuente confiable.

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Para conseguir que respondas al teléfono celular, los atacantes emplean diversos recursos tácticos:

En algunos casos, utilizan números locales para darte la falsa impresión de que la comunicación proviene de alguien cercano a tu entorno.

utilizan números locales para darte la falsa impresión de que la comunicación proviene de alguien cercano a tu entorno. En otros escenarios, suplantan la identidad de empresas reconocidas o entidades gubernamentales con el propósito deliberado de generar confianza inmediata y conseguir que la víctima responda.

Una vez que establecen contacto contigo, los estafadores pueden valerse de mensajes pregrabados o entablar conversaciones diseñadas específicamente para obtener datos personales, información financiera o dinero directamente.

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Los datos recopilados a través de estos engaños pueden emplearse posteriormente para cometer fraudes.

Por este motivo, es fundamental que mantengas la máxima precaución ante llamadas inesperadas que soliciten información confidencial, incluso en las situaciones en que el número que aparece en la pantalla parezca legítimo.

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Además, debes tener presente que las llamadas spam son cada vez más frecuentes y pueden realizarse de manera masiva.

¿Cómo evitar caer en las estafas telefónicas y proteger tus datos?

Para reducir el riesgo de ser víctima de esta modalidad de suplantación, los expertos sugieren adoptar hábitos de prevención y actuar con cautela frente a llamadas de números desconocidos. Las recomendaciones clave incluyen: