Nequi regala plata y viajes por el Día de la Madre: así puedes participar

Desde este 1 de mayo y hasta que termine el mes, Nequi está tirando la casa por la ventana con una campaña dedicada a las mamás. Si tienes familia fuera del país y te mandan platica, podrías ganarte un abono directo a tu cuenta o incluso un viaje internacional.

No hay que hacer mucho: solo recibir una remesa y estar entre los primeros en cumplir con los requisitos. Así de fácil.

La movida se llama “El hijo (giro) favorito” y la idea es que más personas aprovechen la opción de recibir giros internacionales directamente en su Nequi. Según la plataforma, esta temporada es de las más activas en cuanto a envíos de dinero desde el exterior, porque muchos hijos quieren consentir a sus mamás en esta fecha especial.

¿Qué están regalando?

Nequi va a dar abonos de $40.000 pesos a las primeras 1.500 personas que reciban una remesa de $700.000 pesos o más en su cuenta. El premio no es acumulable y hay un límite de 50 ganadores por día, así que si estás leyendo esto y aún no lo has intentado, es mejor que te pongas pilas.

Pero eso no es todo: si el giro que recibes es igual o mayor a $800.000 pesos, entras a un sorteo por uno de los cinco bonos de viajes internacionales por valor de hasta $5 millones de pesos, que se pueden redimir a través de Viajes Éxito. O sea, mamá feliz con la plata y quién quita, también armando maleta.

¿Qué tengo que hacer para participar?

Nada del otro mundo. Si eres mamá y tienes Nequi, solo sigue estos pasos:



Entra a tu app y ve a la sección de “Servicios”. Busca la opción de “Finanzas”. Dale clic a “Remesas”. Llena los datos que te pide la app.

Eso es todo. Solo necesitas hacerlo una vez y ya quedas lista para participar. Cada vez que alguien te envíe un giro desde el extranjero durante mayo, si cumple con el monto mínimo, entras automáticamente al conteo para ganarte alguno de los premios.

¿Hasta cuándo va esta promoción?

La campaña está activa desde el 1 hasta el 31 de mayo de 2025, o hasta que se acaben los premios disponibles, lo que pase primero. Todo está sujeto a términos y condiciones que se pueden consultar en la página oficial de Nequi.

Así que ya sabes: si tienes algún hijo en el exterior que cada tanto te manda algo, esta es la oportunidad para que ese giro llegue más fácil y de paso se vuelva tu mejor regalo de Día de la Madre. Plata al instante y la posibilidad de salir del país sin meter un peso. ¿Quién dijo yo?

