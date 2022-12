¿Son legales los despidos a causa del covid 19?

Hoy por hoy son muchos los colombianos que han quedado sin trabajo por causa del Covid 19, pero ¿qué tan legales son esos despidos? Una abogada experta nos explicó en Kallejiando todo lo relacionado con este tema.

La abogada Andrea Rodríguez señaló que el covid 19 no es una causal para terminar un contrato laboral.

Publicidad

"No es una causal. Me pueden terminar el contrato, pero me deben indemnizar porque hay una serie de razones para la terminación dentro de las que no está una pandemia", dijo.

Te puede interesar: "¡Tú mueres, pero las DEUDAS no! Abogada explica la razón

También hizo énfasis en los tipos de contratos que hay en Colombia como el de término fijo, indefinido, entre otros.

"Los contratos a término fijo si se puede terminar, pero se debe informar al empleado 30 días antes, de lo contrario el contrato se prorroga", recalcó.

Publicidad

Vea la entrevista completa en el siguiente video



Publicidad