Supermercados Colsubsidio cerrará sus puertas en 2025; grupo extranjero tomaría su lugar

El 31 de diciembre de 2024 marca el cierre definitivo de los Supermercados Colsubsidio , una noticia q ue ha generado diversas reacciones en el panorama empresarial y entre los consumidores colombianos . La decisión afecta a un total de 76 supermercados distribuidos a lo largo y ancho del territorio nacional.

El anuncio se oficializó tras una reunión del consejo directivo de la Caja de Compensación Familiar Colsubsidio, donde se concluyó que el sector retail en Colombia cuenta actualmente con suficientes competidores de gran envergadura y capacidad de inversión, lo que dificulta la sostenibilidad de algunos actores en el mercado.

En su comunicado oficial, Colsubsidio enfatizó que dará estricto cumplimiento a sus compromisos con proveedores y aliados comerciales. Asimismo, subrayó que la prioridad de la organización es proteger los empleos de los trabajadores afectados por esta medida.

Para ello, se ha ofrecido un plan integral de reubicación laboral en otros sectores de la compañía. Además, aquellos empleados q ue optaron por acogerse a un plan de retiro voluntario recibieron el respaldo necesario para una transición adecuada.

Es importante resaltar que el cierre de los supermercados no afecta los demás servicios que presta Colsubsidio. La Caja de Compensación continuará operando en áreas como recreación, deporte, farmacias y servicios vacacionales. Estas divisiones seguirán ofreciendo beneficios a sus afiliados , asegurando así la continuidad del impacto positivo de la organización en la vida de miles de colombianos.

¿Quién tomará el control de los supermercados Colsubsidio?



Se trata de

Tiendas Ara

quien posible será la sucesora.

En un principio, se especuló que Colsubsidio podría establecer una alianza con Tiendas Ara , una cadena de descuento con más de mil puntos de venta en el país.

Sin embargo, según declaraciones de Luis Carlos Arango, presidente de Colsubsidio, la operación se limitaría a la venta de activos como neveras, estanterías e inventarios a Tiendas Ara . Para que esto sea viable, se requiere la aprobación de l a Superintendencia de Industria y Comercio (SIC).

La SIC ha indicado que si la operación implica únicamente la adquisición de activos, no habría mayores obstáculos. No obstante, l o que sí está bajo revisión es que la multinacional portuguesa, propietaria de Tiendas Ara , no concentre más del 20 % del mercado en determinadas localidades.

De concretarse la operación, Tiendas Ara estaría en posición de operar en los locales que pertenecieron a los Supermercados Colsubsidio.

