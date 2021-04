"El café, sal, chocolate y azúcar se van a mantener tal como están": Iván Duque

Iván Duque ordenó al Ministerio de Hacienda retirar la propuesta de imponer IVA del 19% a productos como el café, sal, chocolate y azúcar.

Al aparecer, todo comenzó cuando el ministro de Hacienda, Juan Alberto Londoño, dijo en entrevista con BLU Radio que esos cuatro productos habían sido incluidos en el proyecto de reforma tributaria porque “no son básicos de la canasta familiar”.

“Estamos hablando de unos productos que no son de la canasta básica familiar. No gravaremos la carne, el pollo, los huevos, la leche. Estamos mirando cuáles son esos productos que no son de la canasta básica que pueden pagar IVA. El jamón serrano se puede pagar IVA, las nueces lo mismo, el café, el azúcar, el chocolate”, dijo el funcionario en la entrevista.

Sin embargo, después de la polémica que se desató por dichas declaraciones y el inconformismo de diferentes gremios, el presidente de Colombia recalcó que estos productos no tendrán IVA.

"He sido muy claro: los productos alimenticios de la canasta básica no van a tener IVA . Voy a decirlo muy claro: esos cuatro productos (café, Sal, Chocolate, azúcar) se van a mantener tal como están hoy. Los que tengan IVA cero se mantienen en IVA cero y los que tengan IVA 5% se mantienen ahí", anunció el presidente en entrevista con Red Más Noticias.