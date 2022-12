El último rinoceronte blanco busca pareja en TINDER

A través de una creativa campaña, una reserva busca recaudar nueve millones de dólares para salvar la especie de ‘Sudan’, el último rinoceronte blanco macho que queda en la tierra.





En un perfil creado por la organización en Tinder, la famosa red social para encontrar pareja, ‘Sudan’ envía un mensaje para encontrar una y lograr poder procrearse. "Soy único en mi especie. No, en serio soy el último rinoceronte blanco macho del planeta. No quiero adelantarme, pero el futuro de mi especie depende de mí. Funciono bien bajo presión. Me gusta comer hierba y relajarme en el barro", se lee en su descripción.





