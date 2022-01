Emotivo homenaje a Hildebrando Rivera, conductor linchado por indígenas

Hildebrando Rivera Gantiva es el conductor linchado por indígenas la noche del martes después de haber atropellado con el camión de la basura a una mujer embera y a su bebé cerca del parque de La Florida en Bogotá.

Este hecho está siendo investigado por las autoridades competentes para poder determinar si hubo negligencia para defender al chofer de 60 años quien murió producto de los fuertes golpes que recibió.

Los familiares, amigos y habitantes del municipio de Guasca en Cundinamarca, afirmaron que la muerte de este hombre fue planeada y así mismo lideraron una marcha para darle un último adiós.

Las personas que asistieron a la despedida vistieron camisetas de color blanco y globos del mismo tono e hicieron un recorrido por las calles del municipio para finalmente llegar a la iglesia ubicada en el parque principal.

#EnDesarrollo | Vestidos de blanco y con globos, habitantes de Guasca, Cundinamarca, despidieron a Hildebrando Rivera, el conductor linchado por indígenas tras arrollar a dos emberas https://t.co/k1NhZsen6A pic.twitter.com/8dQpRsoJOX — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) January 29, 2022

Recordemos que minutos antes de morir en manos de los indígenas, Hildebrando Rivera Gantiva alcanzo a hacer su última llamada a su jefe Mario Calderón para pedir ayuda en la que dijo: "Don Mario, estoy acá en el camión, no me dejan bajar, se me atravesó un muchacho y yo no lo vi".

Aunque Calderón intentó llamar a la policía de la zona para que ayudaran al hombre, y pedirle a los compañeros de Hildebrando Rivera que se comunicaran para saber cómo estaba, fue muy tarde, pues el chofer ya estaba siendo linchado por los indígenas.