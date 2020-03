Estas son las películas sobre virus y pandemias que tienes que ver

El coronavirus no está alejado de lo que han plasmado guionistas y directores en varias películas, pues se ha convertido en una pandemia de alcances insospechados y que mantiene al mundo expectante.



En el cine se han hecho varias cintas relacionadas con este tema y aquí hay un top de algunas que no puede dejar de ver estos días de aislamiento obligatorio.



Estas son las películas relacionadas con pandemias y virus más interesantes:



Virus



La película es de 2013 y Netflix la tiene en su programación por estos días. Es un filme surcoreano del director Kim Sung Soo. Es una de las películas mejor calificadas en la plataforma y muchos la califican como "una premonición" del coronavirus.





Epidemia



La película está en Netflix y es de 1995. Es protagonizado por Morgan Freeman, Dustin Hoffman, Patrick Dempsey y Renee Russo. Se trata del descubrimiento de un virus llamado 'motaba' que lleva a la muerte 24 horas después de la infección.

Rec



Esta película de terror española de 2007 fue filmada en Bacelona. La trama gira en torno a dos periodistas que filmaban un documental y quedan atrapados en el brote d eun virus mortal que azota a la ciudad.





Tren a Busan



También es un filme surcoreano y fue la primera película en ser vista por más de 10 millones de personas. La cinta trata de un misterioso brote viral por invasión zombi que atemoriza a la comunidad.









Bird Box



La película fue estrenada en Netflix en 2018 y es protagonizada por Sandra Bullock. Una mujer debe correr con dos pequeños niños para escapar de un virus letal del que solo se puede proteger vendándose los ojos.







Guerra mundial Z



Es una película considerada posapocalíptica de 2013 y protagonizada por Brad Pitt. El filme gira en torno a una enfermedad extraña que lleva a las personas a atacarse unas a otras de forma violenta.











Soy leyenda



Un virus letal de infestación zombi lleva a las autoridades a evacuar una ciudad. La película es protagonizada por Will Smith, el único humano que se queda a vivir solo en la ciudad plagada del virus.