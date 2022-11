Andrea Valdiri y Felipe Saruma se pusieron candentes con atrevido baile en la cama

Andrea Valdiri y Felipe Saruma se han convertido con el paso del tiempo en una de las parejas más estables que hay en las redes sociales. A ambos les encanta compartir en internet diferentes momentos que viven como esposos y papás, por ese motivo hace poco publicaron un video con el que dejaron claro que siguen viviendo las mieles del amor y la llama del matrimonio sigue encendida.

Al principio de la filmación se puede ver que ambos estaban sentados en un sillón y allí el joven creador de contenidos comenzó a besar a Andrea en diferentes partes de la cara, demostrándole cuánto la ama.

Algunos segundos más tarde se puede ver que en horas de la madrugada, los esposos decidieron pasar un momento divertido, por lo que ambos se subieron a la cama y comenzaron a bailar.

Pero lo que más llamó la atención fue que al final del video, Andrea Valdiri y Felipe Saruma se dejaron caer en la cama y abrazados se comenzaron a besar, es tanto el momento de romanticismo, que el joven le levantó la bata a su esposa y le comenzó a tocar la cola.

De esta manera dejan claro que se aman más que nunca y varios internautas no dudan en opinar que son una de las parejas más bellas que hay en la farándula nacional.

El video no se demoró en viralizar y varios usuarios de las redes sociales opinaron al respecto: "Todas quieren un Saruma en su vida ❤️ envidia de la buena", "La gente tan charra, cuando eran novios criticaban porque no demostraban nada, y ahora que son esposos también los critican por las demostraciones de cariño público", "Andrea como cambio desde que se casó, toda una dama ❤️", "Primera vez que los veo besándose como es! Y no esos picos insípidos que se daban jaja me encantan 👏👏😜❤️❤️", "Me encanta esta pareja, tanto Andre cómo saruma cambiaron positivamente desde que se consolidaron cómo pareja, que bien, yo quiero un hombre asii 🥰", y muchos más.

