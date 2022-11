Carolina Otálora murió tras recibir la eutanasia; meses antes se enteró que tenía cáncer gástrico

La patinadora artística Carolina Otálora murió la mañana de este domingo luego de recibir la eutanasia debido a que varios meses antes había descubierto que sufría cáncer gástrico, una enfermedad terminal que le ocasionó demasiados dolores que terminaron afectado su vida.

La propia deportista le había pedido a sus familiares y doctores que quería recibir la muerte asistida y este domingo su deseo se volvió realidad.

Publicidad

Luego de varios rumores de que ya había dejado de existir en este mundo, los familiares de la deportista confirmaron su muerte.

Juan Lemus, esposo y compañero de Carolina Otálora, publicó un sentido mensaje en las redes sociales dando a conocer la muerte de su pareja.

"Siendo las 6:20 a.m, no sé si sentirme triste o feliz […]. Carito ha logrado su objetivo de irse al cielo con la bendición de todos. Por favor estar listos para despedirla como ella nos lo pidió. Ahora es un angelito más en el cielo y desde allí nos cuidará a a todos. Tuve la fortuna de tomar su mano en sus últimos suspiros y no sentí miedo. Creo que fue un momento feliz y simplemente se tranquilizó para volar muy alto...", escribió Lemus.

Así mismo, la Federación Colombiana de Patinaje y el Comité Olímpico Colombiano despidieron a la gran deportista, destacando cada uno de sus logros a nivel departamental y nacional, ya que siempre fue una gran referente en Cundinamarca en las competencias que disputó.

El deporte de Colombia le rinde un homenaje a la gran campeona del patinaje artístico CAROLINA OTÁLORA y rodea con un gran abrazo de solidaridad a su familia… pic.twitter.com/0L1QSweMit — Fedepatín (@Fedepatincol) November 12, 2022

Publicidad

Es importante aclarar que la eutanasia es muy diferente al suicidio asistido, el cual también es avalado por la Corte Constitucional, ya que en este último quien actúa de manera directa es el paciente y los médicos simplemente asisten esta decisión autónoma y voluntaria del paciente.

Te puede interesar: #Rapidito

mundialista con Pipe Bueno ¡Eligió sus favoritos!⚽