La Liendra causa revuelo por tomarse foto junto a grafiti de Pablo Escobar

El creador de contenido Mauricio Gómez, más conocido en la esfera digital como ' La Liendra ' es nuevamente tema de conversación, pues el reconocido caricaturista 'Matador' lo trató de ignorante por una foto en la que posó muy orgulloso al lado de un grafiti del narcotraficante Pablo Escobar.

"Cuanta ignorancia en una sola foto" escribió el hombre de 53 años que tomó la imagen del perfil de la liendra y la publicó en el suyo.

Dicha foto se la tomó La Liendra durante su visita al barrio que hace un tiempo fue bautizado con el nombre del jefe del cartel de Medellín.

"Hoy conocimos el barrio de Pablo Escobar 🥶 Un lugar donde vive gente hermosa y niños con muchos sueños ❤️ no glorifico a Pablo ni lo admiro pero su historia me parece algo de locos y por eso me gusta visitar todos estos lugares con mucho respeto" escribió el joven de 23 años en su carrusel de fotos, compuesto por imágenes en las que congeló algunos instantes en los que compartió con la comunidad de dicho sector.

La publicación de Gomez no fue bien tomada ni por el caricaturista, ni por varios de sus seguidores que no dudaron en escribirle lo que pensaban al respecto en su perfil de Instagram. Sin embargo, ante el hecho, La Liendra acudió a desactivar los comentarios, pero hay quienes no se han aguantado las ganas de opinar y se han dirigido hasta la publicación de Matador para expresar su pensamiento frente al tema.

"Un claro resultado de la falta de educación básica", "Creo que esa persona necesita muchas clases de historia...", "Desgraciadamente esa cultura Narco está más arraigada de lo que creemos en nuestro país. Costará varias generaciones y un cambio en educación sacarle eso de la cabeza a la gente".

