Marcela Reyes derritió a internautas con video en pequeño bikini; sus lolas casi se le salen

La DJ Marcela Reyes de nuevo vuelve a ser tendencia en las redes y en esta oportunidad por un candente video que publicó en su cuenta personal de Instagram en el que dejó ver a la perfección cada una de las curvas de su cuerpo.

La filmación comenzó mostrando un costado del abdomen de la famosa DJ mostrando en un principio un tatuaje y luego sus enormes bubis.

Luego, Marcela Reyes ubicó la cámara sobre su rostro y comenzó a hablar diciendo: "Oiga yo les voy a confesar algo, ustedes saben que soy muy abierta con los temas de todo lo que me ha pasado. Yo perdí mucha seguridad cuando fui mamá porque quedé con 20 kilos de más, igual los bajé super rápido, pero el cuerpo siento que nunca va a quedar igual que como cuando no éramos mamás".

"Aunque vale muchísimo la pena, yo quiero tener como dos hijos más Dios quiera que me de la oportunidad, el hecho es que yo perdí mucha seguridad y también el retiro de biopolímeros, porque yo quede con una cicatriz muy grande que nunca se las he mostrado y nunca pensé mostrar pero creo que ustedes la van a ver muy pronto. Van a ver eso que tanto me quita seguridad, pero con toda".

Sin embargo, lo que más llamó la atención de los internautas fueron sus enormes bubis y el extraño bikini que estaba usando pues da la sensación de ser pegado a los senos.

Como era de esperarse la mujer despertó cientos de comentarios de todo tipo, varias personas la apoyaron en su forma de pensar y en sus inseguridades, mientras que otros aprovecharon el video para criticar su cuerpo y hablar sobre las cirugías estéticas a las que se ha sometido.

