¡Feliz cumpleaños WHATSAPP! Cosas que no te pasaban antes de tener la app

El ucraniano Jan Koun fundó la empresa el 24 de febrero de 2009 y hoy día es líder mundial en mensajería. Además, la última actualización de esta aplicación permitirá hacer historias con videos, fotos o gifs que se borrarán después de 24 horas, al estilo de Instagram.

Lo curioso de esta app es conocer cómo le ha cambiado la vida a las personas después de ocho años en chats de grupos y de enviar mensajes a través de memes y emoticones. Conoce algunas situaciones más comunes que no pasaban antes de tener la app:

1. Podías olvidar tu celular y no pasaba nada: Cuando te das cuenta tarde de que no tienes tu celular al lado y no puedes volver por él, el día se convierte en un ¡un caos total!

2. No existía la posibilidad que te escribieran cinco minutos antes de la hora para avisar que no llegabas: O peor aún te dejan dicen que tienen un retraso de 20 o hasta 30 minutos.

3. No te sentías triste cuando descubres que tus amigos tienen ‘otro’ grupo sin ti: Puedes sospechar que si es un grupo fantasma en el que nadie habla es seguro que tengan otro sin ti en que sí lo hagan.

4. No tenías que estar disponible 24 horas los 7 días de la semana para tu trabajo: Lo único que quieres hacer cuando te escribe tu jefe o un compañero un sábado a las 3 pm en dañar tu celular.

5. No eras ignorado cuando contabas algo importante de tu vida: Es normal que, en una reunión familiar, de amigos o hasta trabajo la gente te ignore por estar enviando memes o un mensaje.

