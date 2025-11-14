Publicidad

Fuerte caída de Nequi: usuarios reportan fallas masivas en sus servicios

La aplicación de Nequi sufrió un desplome masivo dejando a sus miles de usuarios varados y sin acceso a sus propios fondos.

Foto: labs.google y suministrada a La Kalle
Por: Luisa Fernanda Bejarano
|
Actualizado: 14 de nov, 2025

Desde las primeras horas del viernes 14 de noviembre de 2025, la plataforma digital de Nequi comenzó a presentar fallas críticas.

Los reportes de la comunidad no tardaron en inundar las redes sociales, específicamente la plataforma X (anteriormente conocida como Twitter), donde la frustración se expresó en tiempo real.

Los usuarios no podían ingresar a la aplicación o completar transacciones, incluso no les aparecía el saldo de su cuenta.

Ante la avalancha de reclamos y la creciente indignación pública, Nequi recurrió a su cuenta oficial en X para intentar calmar los ánimos y ofrecer una explicación.

La empresa reconoció las dificultades en el servicio. El mensaje buscaba ser conciliador:

“¡En este momento nuestra app de Nequi no está fucionando al 100%. Nuestro equipo de expertos trabaja para dar solución lo más pronto posible".

En desarrollo...

