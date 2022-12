Géminis: En el SEXO no todo se trata de ti, recuerda que la relación es de dos

Fecha: Del 22 de mayo al 21 de junio.

Los nacidos bajo este signo zodiacal lo quieren todo cuando se trata de sexo: lo físico, sensual y romántico, pero en la intimidad no todo se trata de ti, no olvides que esto es de dos y así como se recibe, hay que dar. Así que hazle saber a tu compañero (a) que lo deseas, tal como lo hacen contigo, no dejes que todo lo haga el otro.

Posición recomendada: El limbo.

Accesorio: Disfraz o traje sexy.