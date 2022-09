"He tocado fondo": Senador Alex Flórez acepta tener problemas con el alcohol tras pelea en Cartagena

El senador Alex Flórez fue protagonista de un bochornoso suceso tras ser captado en video borracho y discutiendo con varios policías en la ciudad de Cartagena; aunque a pocas horas del hecho salió a defenderse argumentando que era un tema de "carácter personal", terminó aceptando su error.

En principio, el concejal se mostró indignado por la trascendencia que se le dio al inconveniente y hasta aseguró para Blu Radio que: "a mí me eligieron para hacer las leyes, no para que me comportara como el ejemplo nacional"

Publicidad

Pese a su seguridad tras los hechos e insistir que no había intentado ingresar con ninguna acompañante a un hotel en Cartagena, como lo aseguró la Policía en un comunicado, finalmente Flórez reconoció su error, esta vez, con el licor.

“Estoy dándole la cara al país dado los recientes acontecimientos y asumiendo que me equivoqué estos días no han sido nada fáciles para mí”, reveló.

Y agregó: “Me rehusaba a aceptarlo pues esta es una condición socialmente aceptada y a la que no se le da la importancia suficiente desde el enfoque de salud pública y lo que implica padecerla, yo he tocado fondo y el problema con el alcohol me ha causado dificultades con mi familia".

Vale la pena mencionar que la Policía Metropolitana de Cartagena afirmó que el problema sí inició por el intento del ingreso de una acompañante y que ya se realizó la respectiva denuncia penal por parte del personal uniformado por el delito de injuria y calumnia, luego de que este los tratara de asesinos.

Publicidad

“Cometí un error, lo sé y por eso reitero mis disculpas a la policía y a los patrulleros a los que irrespeté a los del caribe, a los cartageneros, a mis compañeros y compañeras del Pacto Histórico, así como al congreso y a todos ustedes”, finalizó el senador.

Reconocer es el primer paso para avanzar. Le cuento esta difícil verdad al país esperando puedan comprender y disculpar mi error.



Seguiré trabajando con humildad por mejorar. pic.twitter.com/5dtAq2IWba — Alex Flórez Hernández (@AlexFlorezH) September 4, 2022

Publicidad

También puedes ver:Gerard Piqué se pronuncia tras divorcio con Shakira 😨

Escucha el podcast de farándula y entérate de los chismes más sonados