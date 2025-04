Hijito de Yesica Chávez rompe en llanto por pérdida de su mamá: "No los dejen libres"

Yesica Paola Chávez estaba trabajando en lo que más le gustaba. Esa noche, en su peluquería del barrio Quintas del Sur, en Ciudad Bolívar, atendía a una clienta, arreglándole las uñas, como solía hacerlo con dedicación.

Era una estilista muy conocida en la zona, apreciada por su amabilidad, y también por su valentía: llevaba meses intentando alejarse de una relación que se había convertido en una pesadilla.

Eran las ocho de la noche cuando Andrés Julián Mesa cruzó la puerta del local. Iba de civil, pero con un casco de la Policía, institución a la que pertenecía. No venía a saludar, ni a hablar.

Apenas la vio, de espaldas, sacó su arma y disparó. No hubo oportunidad de escapar ni de pedir ayuda. Yesica recibió diez impactos, mientras otras cuatro mujeres presentes en el sitio corrían por sus vidas. Nadie entendía nada. Nadie podía hacer nada.

Yesica había contado antes que su pareja la trataba mal. Amigos cercanos sabían que ella ya no quería seguir con él, y que incluso había buscado ayuda de las autoridades. Pero nada fue suficiente. El hombre, de 36 años, tomó la decisión de aparecerse en su sitio de trabajo y actuar con total frialdad. Luego de atacar a la mujer, apuntó contra sí mismo.

El informe de Medicina Legal reveló la crudeza del hecho. La estilista tenía diez heridas de bala. Él, una sola: en la cabeza. Usó su arma de dotación, una pistola nueve milímetros. El informe coincide con los testimonios de quienes aseguran que el uniformado llegó con intención clara de hacer daño, sin decir una palabra.

Hijito de Yesica Chávez rompe en llanto por ausencia de su mamá

Pero lo que más estremeció a la comunidad fue lo que ocurrió después. En medio de la velatón que se organizó en su memoria, donde decenas de personas se reunieron para recordar a la estilista, apareció su hijo.

Con un megáfono en mano, visiblemente afectado y entre lágrimas, el pequeño tomó el valor que muchos adultos no tienen y se dirigió a todos los presentes.

“Buenas noches a todos los que están acá para conmemorar el fallecimiento de mi mamá, el luto de una mamá de dos hijos. Quiero decir que no fue un homicidio” , dijo con fuerza, mientras lo rodeaban vecinos y familiares.

El niño aprovechó para lanzar un fuerte mensaje, reclamando justicia por lo que ocurrió con su mamá, y por tantas otras mujeres que han muerto en situaciones similares.

“Que arresten al feminicida, que no los dejen libres para que no pasen más casos como el de mi mamá, porque si no las mujeres van a terminar disminuyendo, las personas que nos dan la vida” , expresó ante el micrófono.

La Kalle se abstiene de compartir las imágenes del menor en este artículo por respeto a nuestros lectores debido a que tienen contenido sensible. Si quieres ver el video, revísalo bajo tu responsabilidad AQUÍ.

