Doloroso relato de vecina de niña fallecida en el río Bogotá: “Le ganó el cuerpo”

En cuestión de minutos, lo que parecía una tarde tranquila de juego entre niños se convirtió en un hecho que sacudió a toda una comunidad. Una menor de 10 años, identificada como Sara Orozco, perdió la vida el jueves 24 de abril en el río Bogotá, a la altura del barrio Suba Bilbao, en el noroccidente de la capital.

Todo sucedió alrededor del mediodía, justo cuando varios niños aprovechaban la jornada sin clases debido al paro de profesores.

Según relataron testigos, los menores se encontraban cerca de la orilla, ingresaron al sector por un parqueadero y comenzaron a lanzar piedras al agua, sin saber el peligro que eso representaba. Fue en ese instante cuando Sara, según uno de los presentes, perdió el equilibrio al intentar arrojar una piedra y cayó directamente al río.

Quienes estaban con ella entraron en pánico. Una de las niñas corrió a alertar a una patrulla de Policía que estaba en las cercanías, mientras otro de los niños intentó lanzarse al agua para ayudarla.

“El niño se metió ahí, se tiró, según lo que entiendo. Lo que escuché hablando al niño, que se tiró ahí y no la pudo halar, entonces volvió y subió” , relató Viviana Pinzón, vecina del sector, al canal Citytv.

A partir de ahí se activaron todos los protocolos de búsqueda. El reporte fue recibido a través de la línea 123 y en cuestión de minutos ya estaban trabajando unidades del Cuerpo de Bomberos de las estaciones de Garcés Navas y Ferias, así como el CTI de la Fiscalía.

Sin embargo, el rescate fue lento y angustiante. El cuerpo de Sara fue encontrado hacia las 5:30 de la tarde, sin signos vitales, tras más de cuatro horas de rastreo por parte de los equipos especializados.

Abuela de la menor dio doloroso relato

Las declaraciones no se hicieron esperar. La abuela de la menor, Gladys Pedraza, habló con City Noticias y contó entre lágrimas que ese día Sara no había ido al colegio: “Ellas no tuvieron hoy estudio por el bendito paro que tenían los profesores. Las niñas no fueron al colegio. Les tenían su ruta, a las 5:00 de la mañana las recogían. A las 11:00 me las entregaban en la casa” .

El caso ya es materia de investigación. El CTI de la Fiscalía está recolectando los testimonios de los testigos y analizando las condiciones en que ocurrieron los hechos . Mientras tanto, la comunidad permanece consternada. Muchos aseguran que ese sector del río carece de señalización, vigilancia y medidas de protección, lo que lo convierte en un riesgo silencioso para los más pequeños.

“Nunca imaginamos que esto podría pasarle a ella” , dijo uno de los c ompañeros que estaba con Sara en ese momento, según Blu Radio . Y es que para ellos todo parecía un simple juego… hasta que dejó de serlo.

Viviana Pinzón, una de las personas que presenció lo ocurrido, dejó una frase que lo resume todo: “Al parecer, ella botó una piedra, le ganó su cuerpo y cayó al agua", dijo para CityTV.

