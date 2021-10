Se acerca la noche del 31 de octubre y seguramente todavía no tienes tu disfraz para pasar una noche de brujas inolvidable. Las redes sociales siempre ayudan mucho y dan buenas ideas de disfraces fáciles para Halloween, por ejemplo en TikTok siempre vas a encontrar tutoriales de atuendos sencillos que puedes armar con prendas que tienes en tu casa.

Uno de los disfraces que no pasa de moda es el de pirata ya que solo necesitas una pañoleta roja, una camisa blanca, zapatos negros, algunos accesorios en forma de calavera y claro que no puede faltar un maquillaje que vaya acorde.

disfraces fáciles /Foto: Vegaoo.es

Si tienes algún parecido con alguna persona de la farándula nacional o internacional, puedes buscar algunas prendas parecidas que haya usado este personaje y maquillarte para lograr un doble perfecto.

disfraces fáciles /Foto: Revista Fiesta Fácil

Publicidad



Si en este 31 te quieres disfrazar de diablo o ángel es muy sencillo ya que solo necesitas buscar entre tu ropa alguna prenda de color roja o blanca y unos zapatos que sean del mismo color. Para hacer las alas del ángel o los cachos del diablo, puedes usar cartón y decorarlos a tu gusto.

disfraces fáciles /Foto: Pinterest

Uno de los disfraces más buscados y llamativos en las redes sociales es el de Britney Spears usando la ropa del video "Baby one more time". Solo te debes hacer dos trenzas a cada lado, usar una camisa de color blanca amarrada en la cintura, una falda, medias y zapatos negros. Para terminar el look usa un saco de color gris.

disfraces fáciles /Foto: Cosas de Anas

Si tu idea es ser una calavera, solo necesitas maquillaje de color blanco y negro y dejar que tu imaginación vuele. La ropa para completar el outfit debe ser de color negra.

disfraces fáciles /Foto: Diario As

Publicidad

Otro disfraz muy sencillo es el de fantasma. Busca en tu casa una sabana de color blanco que ya no uses y te la pones sobre a cabeza, en la parte de los ojos vas a abrir dos huecos para poder ver y quedas listo para asustar a todo el mundo.