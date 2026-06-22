Aparece video inédito del último momento con vida de Maria Rodrigues; estaba preocupada

A medida que avanzan las investigaciones sobre el accidente ocurrido en São Paulo, Brasil, en el que murió Maria Eduarda Rodrigues de Freitas durante un salto de bungee, han surgido nuevos detalles que ahora son analizados por las autoridades encargadas del caso.

Este lunes 22 de junio, se difundió un video inédito que captura los últimos instantes con vida de la joven de 21 años. Las imágenes muestran a Maria Rodrigues, momentos antes de participar en la actividad de riesgo y se observa a la joven parada en uno de los extremos del puente mientras utiliza su teléfono celular esperando su turno.

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Uno de los puntos que más llamó la atención a los investigadores es que, en una de las tomas, la joven aparece en cuclillas, observando con detenimiento el trabajo de los instructores.



Según los reportes, Maria Rodrigues lucía visiblemente preocupada y analítica ante la situación. Asimismo, se destaca que en su mano derecha sostenía un artefacto que se presume era la cámara de video que ella misma había pagado para documentar su salto, objeto que se encuentra desaparecido. Si deseas ver el video haz click acá.

A morte de Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, de 21 anos, ocorrida no último sábado (13), ao ser lançada sem as cordas de segurança previstas na prática de rope jump, no interior de São Paulo, continua em investigação e a reportagem de Raul Dias Filho apresenta imagens inéditas… pic.twitter.com/ApO6RRWF3S — Domingo Espetacular (@DomEspetacular) June 21, 2026

¿Cómo fue el accidente de Maria Rodrigues en el puente Squelette?

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Todo ocurrió el pasado 13 de junio, cuando llegó el turno de Maria Rodrigues para realizar el salto. Un video del momento muestra cómo dos hombres sostienen a la joven por encima de sus cabezas antes de lanzarla al vacío desde una altura aproximada de 40 metros.

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A pesar de tratarse de una actividad que exige estrictos protocolos de seguridad, la joven no habría sido asegurada con ninguna de las dos cuerdas necesarias para efectuar el salto.

Testigos en el lugar relataron que gritaron: “¡Chicos, la cuerda!”, al percatarse de la omisión justo en el momento del lanzamiento. Esta falla habría provocado que la víctima impactara contra el suelo, causándole la muerte.

La fiscalía local y la policía centran la investigación en la falta de cualificaciones técnicas del personal a cargo. Los tres instructores responsables, identificados como Luis Felipe Feliciano Egoroffn, Vitor de Freitas Goncalves y Maicon Fernandes Cintra, fueron detenidos bajo el cargo de homicidio con dolo eventual.

IMÁGENES: Ella era Maria Rodrigues, mujer de 21 años que fue lanzada de bungee sin cuerda Foto: Redes sociales

Durante las declaraciones iniciales, se reveló que los acusados no contaban con formación profesional en actividades de alto riesgo, desempeñándose habitualmente como ayudantes de producción, pintores y trabajadores autónomos.

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Según el comunicado oficial de la policía, "el equipo de seguridad no estaba bien sujeto en el momento del salto", lo que confirmó la negligencia directa en el manejo de la atracción extrema y la muerte de Maria Rodrígues.