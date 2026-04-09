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Esta es la hora exacta en que volverán a la Tierra los astronautas de la misión Artemis II

Tras 9 días en el espacio, los cuatro integrantes de la misión Artemis II regresarán a la Tierra tras cumplir su misión.

La hora en que volverá Artemis II a la Tierra
Esta es la hora exacta en que volverán a la Tierra los astronautas de la misión Artemis II
Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 9 de abr, 2026

La misión Artemis II de la NASA, está llegando a su etapa final, después de días de intensas investigaciones y de orbitar la Luna, la tripulación se prepara para el complejo proceso de reingreso a la atmósfera terrestre.

Tanto es así que, según reportes oficiales de la NASA, el esperado regreso de la cápsula Orion está programado para este viernes 10 de abril de 2026, además comentaron que la precisión técnica es fundamental para el éxito de esta fase, por lo que ya se ha establecido un cronograma detallado.

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Se conoció que la cápsula Orion tiene previsto realizar su reingreso a la atmósfera terrestre exactamente a las 20:07 horas del este de los Estados Unidos, es decir, para aquellos seguidores en Colombia, el amerizaje ocurrirá a las 7:07 p. m, además que este evento podrá ser transmitido en diferentes plataformas digitales.

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¿Dónde aterrizará Artemis II?

De igual forma, se conoció que el punto de destino final para los astronautas de Artemis II se encuentra en aguas bajo control estadounidense para evitar complicaciones internacionales, al punto que la NASA determinó que el aterrizaje se realice en el océano Pacífico, frente a la costa de San Diego, California.

Sumado a esto, se conoció que la logística de recuperación ya está en marcha; un buque de la Marina de los Estados Unidos, el USS John P. Murtha, ya ha zarpado desde la Base Naval de San Diego para posicionarse en la zona de caída. Una vez que la cápsula toque el agua, el equipo de rescate iniciará el proceso para recibir a los tripulantes.

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Esto debido a que la nave Orión se dirige a la atmósfera a una velocidad de cerca de 40.000 km/h. Este roce con el aire generará un calor tan intenso que la cápsula se verá envuelta en fuego exterior, protegida únicamente por su escudo térmico.

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Durante este proceso, los astronautas experimentarán un segundo "apagón" de comunicaciones debido a la intensidad del calor. Tras superar esta fase crítica, se activará un sistema de 11 paracaídas que se abrirán de forma escalonada para reducir la velocidad de la caída antes del impacto en el mar.

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Foto: imagen tomada de la Nasa

Gracias a los 10 días de misión, se conoció que Victor Glover, Reid Wiseman, Christina Koch y Jeremy Hansen se convirtieron en los seres humanos que más lejos han estado de la Tierra en la historia. Además de que la NASA aseguró que esto se convierte en la prueba definitiva para validar la seguridad de la nave Orion antes de que la humanidad intente volver a pisar la superficie de la luna.

Mira también: Baño de astronautas de Artemis II se les tapó; así arreglaron el inodoro

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