Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
HORÓSCOPO SEMANAL
¿AUMENTARÁ SALARIO MINIMO?
RESTRICCIÓN MOTOS HALLOWEEN
¿COMPRAS EN LINEA TENDRÁN IVA?

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Internacional  / Fundación busca voluntarios para abrazar y acompañar a bebés abandonados

Fundación busca voluntarios para abrazar y acompañar a bebés abandonados

Fundación busca personas dispuestas a acompañar y brindar afecto a bebés, niños y adolescentes que viven en hogares de protección.

mano de bebe cogiendo dedo.jpg
Bebé cogiendo dedo
Imagen creada con IA
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 31 de oct, 2026

La Fundación Abrázame abrió una nueva convocatoria para quienes quieran participar en su programa de voluntariado y acompañar a bebés, niños, niñas y adolescentes que viven en residencias de protección en Chile. La iniciativa busca personas dispuestas a compartir tiempo con menores de edad y asumir un compromiso de acompañamiento durante al menos un año.

Recibe los mejores contenidos en Whatsapp
Síguenos en Google Discover para más contenidos

El proceso de postulación estará disponible hasta el 10 de noviembre de 2026 y está dirigido a personas interesadas en participar en visitas semanales y grupales. El programa contempla residencias ubicadas en las regiones Metropolitana, Valparaíso, O’Higgins y Biobío.

Publicidad

Últimas noticias

Christa Pike habló tras sobrevivir a una ejecución en Estados Unidos.
Internacional

Christa Pike rompe el silencio tras recibir inyecciones letales: “No sé por qué sobreviví”

Fotografía en blanco y negro de manos de un adulto sosteniendo la pequeña mano de un bebé, ilustrando de forma conceptual una tragedia infantil.
Internacional

Abuela olvidó a su nieta de 10 meses dentro de un carro; la bebé falleció

Lee también

Fundación de Ana Lucía Pineda revela cuentas tras el terremoto
Nación

Ana Lucía Pineda revela dinero que recibió su fundación por terremoto, ¿por qué está quieto?

Shakira celebra la graduación de 415 estudiantes de su fundación Pies Descalzos
Farándula

Shakira recibió gran noticia de parte de 415 estudiantes de su fundación Pies Descalzos

¿Quiénes pueden participar en el voluntariado de Fundación Abrázame?

Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música

De acuerdo con la información publicada por la fundación, las personas interesadas deben cumplir una serie de condiciones antes de ingresar al programa. Entre ellas, tener más de 22 años, no contar con antecedentes penales y no estar inhabilitadas para trabajar con menores de edad por situaciones relacionadas con maltrato o delitos sexuales.

Publicidad

También se solicita que la edad y el estado de salud sean compatibles con las actividades del voluntariado. Otro requisito importante es contar con disponibilidad horaria para asistir a la residencia en los días y horarios que se acuerden con la institución.

El proceso incluye una evaluación psicológica y la entrega de la documentación solicitada por la organización. De esta manera, la convocatoria establece diferentes etapas para conocer a los aspirantes y verificar que cumplan con las condiciones necesarias para participar.

Publicidad

La fundación también aclara que el voluntariado no consiste en una visita ocasional. Quienes sean seleccionados deberán asumir un compromiso mínimo de un año y participar en encuentros semanales y grupales con los menores que viven en las residencias.

¿Cómo postular al programa de voluntariado?

Las personas interesadas deben realizar el trámite directamente en la plataforma habilitada por la Fundación Abrázame. El proceso completo requiere aproximadamente cuatro horas para cumplir con todas las etapas de postulación, por lo que es importante tener en cuenta el tiempo disponible antes de iniciar.

La fecha límite para enviar la solicitud es el 10 de noviembre de 2026. Por eso, quienes quieran participar deben completar el procedimiento antes de ese día y revisar las condiciones establecidas por la organización.

Publicidad

La convocatoria está dirigida a personas mayores de 22 años que tengan disponibilidad para asumir el compromiso y cumplan con los requisitos establecidos. El objetivo del programa es generar espacios de acompañamiento para bebés, niños, niñas y adolescentes de entre 0 y 18 años que viven en residencias de protección.

Te puede interesar

Así reaccionó Fundación Santa Fe tras muerte de Miguel Uribe: "Triste desenlace"
Nación

Así reaccionó Fundación Santa Fe tras muerte de Miguel Uribe: "Triste desenlace"

Esperanzador nuevo parte médico sobre condición de salud de Miguel Uribe
Noticias

Esperanzador comunicado de Fundación Santa Fe por salud de Miguel Uribe Turbay

Publicidad

Relacionados

Abandono de niños

Chile