Fundación busca voluntarios para abrazar y acompañar a bebés abandonados

La Fundación Abrázame abrió una nueva convocatoria para quienes quieran participar en su programa de voluntariado y acompañar a bebés, niños, niñas y adolescentes que viven en residencias de protección en Chile. La iniciativa busca personas dispuestas a compartir tiempo con menores de edad y asumir un compromiso de acompañamiento durante al menos un año.

El proceso de postulación estará disponible hasta el 10 de noviembre de 2026 y está dirigido a personas interesadas en participar en visitas semanales y grupales. El programa contempla residencias ubicadas en las regiones Metropolitana, Valparaíso, O’Higgins y Biobío.

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¿Quiénes pueden participar en el voluntariado de Fundación Abrázame?

De acuerdo con la información publicada por la fundación, las personas interesadas deben cumplir una serie de condiciones antes de ingresar al programa. Entre ellas, tener más de 22 años, no contar con antecedentes penales y no estar inhabilitadas para trabajar con menores de edad por situaciones relacionadas con maltrato o delitos sexuales.

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También se solicita que la edad y el estado de salud sean compatibles con las actividades del voluntariado. Otro requisito importante es contar con disponibilidad horaria para asistir a la residencia en los días y horarios que se acuerden con la institución.

El proceso incluye una evaluación psicológica y la entrega de la documentación solicitada por la organización. De esta manera, la convocatoria establece diferentes etapas para conocer a los aspirantes y verificar que cumplan con las condiciones necesarias para participar.

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La fundación también aclara que el voluntariado no consiste en una visita ocasional. Quienes sean seleccionados deberán asumir un compromiso mínimo de un año y participar en encuentros semanales y grupales con los menores que viven en las residencias.

¿Cómo postular al programa de voluntariado?

Las personas interesadas deben realizar el trámite directamente en la plataforma habilitada por la Fundación Abrázame. El proceso completo requiere aproximadamente cuatro horas para cumplir con todas las etapas de postulación, por lo que es importante tener en cuenta el tiempo disponible antes de iniciar.

La fecha límite para enviar la solicitud es el 10 de noviembre de 2026. Por eso, quienes quieran participar deben completar el procedimiento antes de ese día y revisar las condiciones establecidas por la organización.

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La convocatoria está dirigida a personas mayores de 22 años que tengan disponibilidad para asumir el compromiso y cumplan con los requisitos establecidos. El objetivo del programa es generar espacios de acompañamiento para bebés, niños, niñas y adolescentes de entre 0 y 18 años que viven en residencias de protección.