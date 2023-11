Gobierno de Estados Unidos pide a sus empleados información secreta sobre ovnis

Los objetos voladores no identificados (Ovnis) han sido fuente de interés y controversia en los Estados Unidos y en todo el mundo durante décadas. Ahora, el gobierno de los Estados Unidos da un paso significativo al permitir que empleados y exempleados del gobierno, personal militar y contratistas informen de programas o actividades relacionados con ovnis de manera confidencial a través del formulario en la página web de la Oficina de Análisis y Respuesta a Fenómenos Aéreos no Identificados (AARO).

El Dr. Sean Kirkpatrick, director de AARO, anunció esta iniciativa en una teleconferencia con los medios de comunicación. El formulario de contacto permitirá a individuos con conocimiento directo de programas gubernamentales relacionados con fenómenos aéreos no identificados compartir información de manera confidencial. Kirkpatrick aclaró que esto no implica que AARO posea evidencia de la existencia de programas de ingeniería inversa de fenómenos aéreos no identificados extraterrestres. En el futuro, el público en general también podrá informar sobre avistamientos de ovnis.

El mecanismo anunciado no reemplaza el proceso existente de denunciar avistamientos de ovnis por parte de pilotos de aviación civil a los servicios de control de tráfico aéreo. Más bien, se centra en personas que creen tener conocimiento de programas clandestinos del gobierno relacionados con ovnis.

AARO, creada en julio de 2022 como parte de la Oficina del Secretario de Defensa, se encarga de investigar fenómenos aéreos no identificados. Si bien ha realizado cientos de investigaciones, en muchos casos ha concluido que los avistamientos corresponden a objetos terrestres, como globos meteorológicos.

Este anuncio es un paso relevante en la apertura y transparencia del gobierno de los Estados Unidos en relación con el tema de los ovnis. La historia de los ovnis en Estados Unidos ha estado marcada por episodios emblemáticos, como el incidente de Roswell en 1947, que ha alimentado teorías de conspiración y debates sobre la posible existencia de vida extraterrestre.

