IMÁGENES: Giro inesperado en caso de hallazgo de oso cubierto en piel humana

Todo un caos se desató en California por cuenta de un osito de peluche encontrado abandonado en una calle y que, al parecer, estaba hecho con partes humanas; sin embargo, posteriormente se confirmó que se trató de una broma de mal gusto.

Los hechos se presentaron en la tarde del domingo 13 de julio en una calle de Victorville (130 km al noreste de Los Ángeles) donde apareció abandonado un osito que a primera vista se veía inocente; sin embargo, cuando las personas se acercaron a observarlo terminaron aterradas al ver que estaría compuesto de partes humanas.

El juguete estaba sentado en una acera frente a una gasolinera, por lo que fue fácil de visualizar por transeúntes que, al sorprenderse con su textura, llamaron a la policía para reportar que el osito estaba recubierto de piel y carne humana.

Hasta el lugar llegaron autoridades californianas que retiraron el muñeco del lugar de los hechos e inmediatamente lo trasladaron hasta un laboratorio de criminalística para los respectivos exámenes forenses mientras los investigadores iniciaron una indagación para determinar lo ocurrido.

Sin embargo el caso dio un giro en la mañana del lunes cuando los expertos determinaron que el aterrador osito no estaba hecho con partes humanas sino que se trataba de un material usado para temas como obras plásticas artísticas.

Tras esclarecerse una parte del caso las autoridades señalaron a un hombre de 23 años identificado como Héctor Corona Villanueva, a quién acusan de plantar pruebas falsas y provocar la emergencia al abandonar el oso aterrador en plena vía.

La Policía de San Bernardino emitió un comunicado dando un parte de tranquilidad sobre el elemento encontrado y, aunque no confirmó si correspondió a una broma u otro motivo, aseguró que continúa la investigación sobre quién dejó el oso abandonado cerca al negocio.

Oso con piel resultó ser una obra de arte

En un mayor avance de la investigación medios internacionales reportan que el oso fue construido por un artista de Carolina del Sur, por lo que correspondería a una obra de arte de Robert Kelly.

Kelly se especializa en creaciones de terror que son usadas en exposiciones y películas y este oso que desató toda una emergencia se encuentra a la venta en Etsy.

Incluso, un medio californiano asegura que el artista contó que había reconocido su obra en medio de las noticias sobre un oso con piel humana y correspondía al mismo "oso de carne" que él había creado y vendido a un comprador de Victorville.

"Nuestro trabajo es bastante fácil de reconocer, y la gente enviaba los artículos (sobre la gasolinera) a diestro y siniestro. Miré y, efectivamente, era el oso que envié la semana pasada", declaró Kelly a la revista 'People'.

El artista además se pronunció en su cuenta de Facebook asegurando que no había sido informado de las verdaderas intenciones del comprador. "No, no tenía conocimiento de las intenciones del comprador ni estaba involucrado en una broma al otro lado de la nación de donde yo vivo".