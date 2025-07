Se conoce grave falla que ocasionó peligrosa caída de reina en semifinal de Miss Universe

Un impactante suceso sacudió la semifinal del reality show "Miss Universe Latina" cuando la modelo cubana Laura Pérez sufrió una peligrosa caída de más de tres metros de altura debido a una falla en su arnés.

El incidente, que conmocionó a la audiencia y a la conductora Jacqueline Bracamontes, pone en el ojo del huracán la seguridad en los concursos televisivos y ha desatado una ola de apoyo hacia la participante.

El trágico momento ocurrió durante el último reto de destreza del programa de Telemundo. La prueba, diseñada para medir el coraje y el deseo de las participantes, consistía en caminar por una plataforma elevada y luego lanzarse al vacío para intentar atrapar una corona flotante.

La idea era capturar el salto en una fotografía clave para la evaluación de los jueces, quienes seleccionarían a las ocho finalistas. Sin embargo, lo que prometía ser un despliegue de valentía se convirtió en un escalofriante accidente cuando el arnés de seguridad de Laura Pérez se soltó inesperadamente.

El video del momento exacto de la caída se viralizó rápidamente, mostrando la preocupación de la presentadora Bracamontes, quien de inmediato solicitó asistencia médica y envió el programa a un corte comercial.

Posteriormente, la producción aclaró que el reto había sido ensayado previamente sin incidentes, y por seguridad de las concursantes, la prueba fue cancelada definitivamente.

"Miss Universe Latina" es un reality show de Telemundo que reúne a 30 concursantes latinas en una mansión, donde compiten a través de diversas pruebas que buscan evaluar sus habilidades, personalidad y preparación.

Las concursantes reciben entrenamiento personalizado en pasarela, moda, oratoria y presencia escénica. El jurado, compuesto por figuras como Aracely Arámbula y Fabián Ríos, no es el único factor de decisión, ya que el público también tiene un rol activo en la permanencia de las participantes a través de sus votos.

Tras el accidente, Telemundo emitió un comunicado, aunque luego lo retiró de su página web, en el que declaraba que el "desafortunado accidente" estaba bajo investigación, reiterando que la seguridad y bienestar de su talento es su máxima prioridad. La cadena expresó su esperanza de que Laura Pérez pudiera participar en la final del programa.

Aunque no se ha emitido un parte médico oficial, todo indica que Laura Pérez sufrió un esguince de tobillo, lo que la obligó a abandonar la competencia. Desde su cuenta oficial de Instagram, la modelo cubana publicó un emotivo mensaje reafirmando su determinación: "La caída que sufrí anoche desde los arneses no detendrá mi propósito...

"No me rindo, porque tengo un sueño que no es solo mío: es por mi país, por mi familia en Cuba, por quienes me vieron partir con una mochila llena de esperanza y de volver hecha alguien". El mensaje, lleno de fe y gratitud, concluía: "Sé que Dios me cuidó anoche, y tengo la certeza de que me seguirá cuidando, como lo ha hecho desde que salí de Cuba”.

A pesar del impacto del accidente y la conmoción generada, Laura Pérez fue confirmada como una de las candidatas en la gran final, donde se disputará un premio de US$100.000, la codiciada corona Miss Universe Latina 2025, y la oportunidad de prepararse para Miss Universe 2025.