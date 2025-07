Habló actor colombiano acusado de acabar con la vida de dos hombres y esconder sus restos

Desde el martes 15 de julio, un caso de gran impacto se desarrolla en el Tribunal Penal Central de Londres, donde el actor colombiano Yostin Andrés Mosquera, de 35 años, es juzgado.

Se le acusa de acabar con la vida de dos hombres, Paul Longworth, de 71 años, y Albert Alfonso, de 62, y de intentar deshacerse de sus cuerpos en Bristol, una ciudad al oeste de Inglaterra.

Los hechos bajo investigación se remontan a la noche del 10 y madrugada del 11 de julio de 2024. Fue entonces cuando agentes de policía encontraron dos maletas con restos humanos en el reconocido puente de Clifton, en Bristol.

El hallazgo se produjo tras el aviso de un ciclista que notó a un hombre con una valija actuando de manera sospechosa en el lugar. Las autoridades informaron que el señalado abandonó el equipaje en el puente antes de la llegada de los uniformados, pero fue capturado horas después.

Las víctimas, Paul Longworth y Albert Alfonso, residían juntos en el suburbio londinense de Shepherds Bush y habían formalizado su unión civil en 2023. El suceso habría ocurrido días antes, el 8 de julio, en el apartamento de la pareja, donde Mosquera también se alojaba. Se ha precisado que algunas partes de los cuerpos fueron encontradas en un congelador dentro de la vivienda.

La prensa británica identificó a Mosquera como un actor de contenido para mayores. Según reportes de la BBC, Mosquera mantenía una relación con las víctimas, a quienes conoció en 2012 a través de una página web de contenido para adultos.

Se sugiere que uno de los incidentes fue grabado durante una "sesión íntima". En declaraciones previas, Mosquera admitió haber acabado con la vida de Albert Alfonso por "pérdida de autocontrol", aunque niega el segundo suceso.



¿Qué dijo Yostin Andrés Mosquera en el juicio en Londres?

Ante el tribunal de Londres, Yostin Andrés Mosquera ha compartido detalles sobre su relación con las víctimas. "Me sentía humillado, triste y atrapado. No me enojo con nadie", declaró.

El actor colombiano de contenido para adultos sostuvo que fue forzado a realizar actos privados extremos bajo amenazas. Por su parte, la Fiscalía ha presentado pruebas contundentes que lo señalan como responsable de los sucesos y de la posterior separación de los cuerpos por partes.

Mosquera relató que conoció a Alfonso en 2012 a través de una página de contenido exclusivo, donde Alfonso le pagaba por videos que, con el tiempo, se volvieron más extremos.

En 2022, Alfonso viajó a Colombia y le pagó por un encuentro. En octubre de 2023, Mosquera visitó a la pareja en Londres, donde, según su testimonio, la actividad íntima continuó contra su voluntad, con la promesa de ayuda económica para un curso de inglés, que no se cumplió.

El acusado afirmó que, tras su llegada al Reino Unido, el trato de Alfonso cambió drásticamente. Mencionó haber recibido insultos diarios y comentarios racistas.

También declaró que Alfonso lo obligaba a realizar actos extremos y lo amenazaba con dañar a su familia en Colombia si intentaba irse. “Alfonso me decía que tenía amigos en Colombia que atacarían a mis allegados si me iba”, sostuvo Mosquera, describiendo una sensación de "vacío" y falta de escape.

Las víctimas fueron identificados como Paul Longworth, de 71 años, y Albert Alfonso, de 62. /Foto: Redes sociales

Las pruebas en contra de Yostin Andrés Mosquera

Durante el juicio en el Tribunal Penal Central de Londres, la Fiscalía presentó pruebas cruciales contra Mosquera. El historial de su computador reveló búsquedas como "Dónde en la cabeza es un golpe fatal", "asesino del martillo", y consultas sobre congeladores horizontales, algunas realizadas en español o con traductor. Estas búsquedas coincidieron con el día en que las víctimas fueron encontradas con sus cuerpos separados.

La BBC informó que el jurado ha visto un video en el que se observa a Mosquera actuando de forma agresiva contra Albert Alfonso durante una sesión grabada.

La autopsia de Paul Longworth reveló un traumatismo craneoencefálico severo por el impacto de un objeto contundente, presuntamente un martillo. La Fiscalía sostiene que Mosquera acabó con la vida de Longworth de esta manera y luego ocultó su cuerpo. Posteriormente, separó los cuerpos y dejó algunas partes en un congelador antes de trasladar los restos a Bristol.