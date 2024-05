Joven se sometió a balón gástrico antes de su boda pero perdió la vida pocos días después

El sueño de una boda se convirtió en una pesadilla para Laura Fernandes Costa, de 31 años, y su prometido Matheus Turchete, de 27, cuando la joven falleció después de someterse a una cirugía para perder peso antes de la ceremonia nupcial programada para el 7 de septiembre de este año.

Costa, una ingeniera brasileña, había optado por un procedimiento para reducir peso antes de su boda, en Belo Horizonte, Brasil, colocándose un balón gástrico en una clínica de la Región de Barreiro. Sin embargo, apenas once días después de la cirugía, fue ingresada de urgencia en un hospital debido a intensos dolores abdominales, que lamentablemente resultaron fatales.

Según los informes de medios locales, la joven desarrolló una infección generalizada a raíz de una perforación en su estómago, como indicó su certificado de defunción. La familia de Costa arremetió contra la clínica, acusando negligencia médica en el manejo de su caso.

"La clínica no solo podría haber brindado un mejor apoyo, sino también evitarlo. Los especialistas dijeron que no podría haberse sometido a este procedimiento debido a su Índice de Masa Corporal (IMC), que no respaldaba esta cirugía. Pesaba 70 kilos", expresó el prometido de la víctima.

Los problemas comenzaron inmediatamente después de la intervención, cuando Costa empezó a experimentar vómitos de sangre. A pesar de sus señales de alarma, afirman que la atención médica que recibió fue insuficiente. Incluso, la joven solicitó el retiro del balón gástrico el mismo día de la cirugía, pero su pedido fue ignorado hasta varios días después.

Matheus Turchete, consternado por la pérdida de su prometida, lamentó que Laura optara por el procedimiento, señalando que no era necesario y que ella ya era una persona saludable. "En realidad, no tenía que hacerlo. No era obesa, era una persona sana. Creo que ella quería tener un 'cuerpo de princesa' para la boda y terminó tomando esa decisión", dijo a los medios locales.

La familia de Costa presentó una denuncia formal contra la clínica, y las autoridades brasileñas iniciaron una investigación sobre el caso para determinar las circunstancias exactas que llevaron a la muerte de la joven ingeniera. Sus familiares dieron a conocer el caso ante medios de comunicación con la intención de que sirva como ejemplo de los riesgos asociados con los procedimientos médicos para perder peso y la importancia de una atención médica adecuada y responsable en tales situaciones.

