Misteriosa nota en pastel de cumpleaños enviado por amiga de joven que falleció envenenada

La historia de Ana Luiza Oliveira Neves, una adolescente de 17 años de Itapecerica da Serra, ha conmocionado a Brasil. Lo que parecía un gesto tierno y anónimo en el día de su cumpleaños, el pasado 31 de mayo, se convirtió en el inicio de un lamentable hecho.

Esa tarde, Ana Luiza recibió un pastel acompañado de una tarjeta sin firma que decía:

"Para la chica más hermosa que he visto en mi vida, con la personalidad más increíble que conozco".

Según informó el diario O Globo, la joven, emocionada, compartió con sus amigos un mensaje de voz preguntando quién le había hecho el regalo. En ese audio, lleno de ilusión, les confesó que deseaba descubrir al remitente para poder agradecerle personalmente. Lo que no sabía era que ese pastel contenía una sustancia mortal.

Ana Luiza murió al día siguiente, el 1 de junio, tras lo que inicialmente se creyó una intoxicación alimentaria. Sin embargo, el diagnóstico final fue aún más inquietante: había sido envenenada con óxido de arsénico, una sustancia altamente tóxica.

Lo más escalofriante del caso es que la persona responsable del crimen no era un extraño. De acuerdo con los medios brasileños Universo Online y Globo, la joven sospechosa es una compañera de clase, de la misma edad, quien incluso pasó la noche en casa de la víctima tras haberle entregado el pastel envenenado.

Silvio Ferreira das Neves, padre de Ana Luiza, narró el calvario vivido en las horas posteriores al envenenamiento.

“Mi hija se enfermó y esa chica estuvo allí todo el tiempo. Me vio llevarla al hospital, me abrazó cuando murió, y me dijo que todo estaría bien. Nunca imaginé que era ella”, relató con profunda tristeza.

La pastelería Menina Trufa, donde se elaboró originalmente el pastel, emitió un comunicado lamentando lo ocurrido y aclaró que no tuvo relación alguna con la entrega del producto.

Según explicó su propietaria, Josieli Franca, una persona compró el pastel en el local y luego lo retiró sin intervención posterior del establecimiento. A raíz de los hechos, la pastelería suspendió temporalmente sus actividades por respeto a la familia afectada.

La investigación ha revelado que la agresora ya habría intentado envenenar a otra persona anteriormente, quien logró sobrevivir. Las autoridades trabajan ahora en esclarecer los móviles detrás de este acto. Según una confesión inicial, la agresora dijo que su intención era simplemente “asustar” a su amiga.

La joven fue detenida y permanece bajo custodia en la Fundación Casa, una institución destinada a menores en conflicto con la ley. Rafael Paiva, abogado penalista consultado por O Globo, explicó que dado que la sospechosa es menor de edad, no puede ser juzgada penalmente como un adulto.

“En estos casos, no se habla de delito, sino de infracción. Aunque se trata de una conducta extremadamente grave, no es considerada crimen según nuestra Constitución”, detalló.

El caso ha generado un debate nacional en Brasil sobre la salud mental entre los adolescentes, el acceso sin control a sustancias tóxicas, y la falta de mecanismos para identificar comportamientos potencialmente peligrosos en entornos escolares.

