Papa Francisco reaparece en pleno Domingo de Ramos en el Vaticano con importante mensaje

En un gesto que sorprendió al mundo católico, el papa Francisco reapareció públicamente este Domingo de Ramos, desafiando su delicado estado de salud, luego de haber sido dado de alta tras 6 semanas de hospitalización.

Aunque no participó activamente en la ceremonia litúrgica, el Pontífice se dejó ver al final de la misa celebrada en la Plaza de San Pedro, marcando así el inicio de la Semana Santa con un mensaje profundamente humano y solidario.

La eucaristía fue presidida por el cardenal argentino Leonardo Sandri, quien también dio lectura a la homilía escrita por el Papa. En ella, Francisco centró su reflexión en la necesidad de mirar más allá de uno mismo y convertirse en apoyo para los demás.

Invitó a los fieles a vivir esta Semana Santa como auténticos cireneos, dispuestos a cargar no solo con sus propias cruces, sino también con las de aquellos que ya no pueden continuar por sí mismos.

El mensaje giró en torno a la figura de Simón de Cirene, quien, sin decir palabra, ayudó a Jesús a cargar la cruz. El Papa comparó a este personaje con Simón Pedro, quien prometió acompañar a Cristo hasta el final, pero terminó negándolo.

En cambio, Simón de Cirene, aunque anónimo y silencioso, se convierte en símbolo de verdadera compasión y entrega. “Simón no habla, pero actúa. No promete, pero ayuda. Y entre él y Jesús, no hay palabras, solo el madero de la cruz” , escribió el Papa.

A sus 88 años y tras haber estado hospitalizado durante más de un mes debido a una neumonía bilateral, Francisco apareció en silla de ruedas, visiblemente más recuperado y sin las cánulas de oxígeno que usó anteriormente.

Su sola presencia emocionó a los miles de fieles congregados, quienes vieron en su breve saludo — "Buen Domingo de Ramos, buena Semana Santa" — una señal de esperanza y fortaleza espiritual.

Esta aparición pública se suma a otras tres que ha realizado desde que fue dado de alta del Hospital Gemelli de Roma el pasado 23 de marzo, incluyendo una inesperada audiencia con los reyes Carlos y Camila del Reino Unido.

Pese a las indicaciones médicas que le recomendaban al menos dos meses de reposo, el Papa ha demostrado que su compromiso pastoral sigue intacto.

El mensaje que dejó en este Domingo de Ramos fue claro: la pasión de Cristo cobra verdadero sentido cuando se transforma en compasión hacia los demás. “Tender la mano al que ya no puede más” no es solo un gesto de solidaridad, sino una forma de vivir auténticamente la fe durante esta Semana Santa.

