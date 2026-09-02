Será festivo este 8 de septiembre; ya está confirmado y definido a qué trabajadores aplica

El calendario laboral avanza y con él surgen dudas muy comunes entre los trabajadores sobre cuáles son los días en los que verdaderamente se puede pausar la rutina laboral.

Si estás revisando tus planes para el noveno mes del año, debes saber que recientemente se ha confirmado un día feriado adicional con goce de sueldo para el próximo martes 8 de septiembre de 2026.

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Sin embargo, la clave de este anuncio radica en que esta suspensión de labores no aplicará para toda la población activa de manera generalizada.



¿Quiénes tienen descanso obligatorio el próximo martes 8 de septiembre?

De acuerdo con la información oficial provista en el portal web de punto de acceso general del gobierno de España, el martes 8 de septiembre será considerado un día feriado oficial únicamente para todos aquellos trabajadores de la Comunidad Autónoma de Asturias.

La razón detrás de esta festividad tan esperada es la conmemoración del Día de Asturias, una fecha de relevancia regional que permite a los empleados asturianos disfrutar de una pausa remunerada y no recuperable.

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Es fundamental comprender cómo se estructura el calendario del año para entender por qué este feriado no afecta a todo el territorio español por igual.

En el calendario laboral de 2026 del gobierno de España se contemplan un total de 7 fiestas nacionales obligatorias, las cuales se suspenden en todo el país de forma estricta y corresponden a las siguientes fechas:

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Año Nuevo (1 de enero)

Viernes Santo

Fiesta del Trabajo (1 de mayo)

Asunción de la Virgen (15 de agosto)

Fiesta de España (12 de octubre)

La Inmaculada Concepción (8 de diciembre)

Navidad (25 de diciembre)

A este bloque nacional obligatorio se le suman otras 6 fiestas nacionales que son opcionales para las Comunidades Autónomas.

Cada región tiene la facultad de decidir si las incorpora o las sustituye dentro de su propio calendario territorial. Estas festividades opcionales son las siguientes:

Día de Reyes (6 de enero)

San José (19 de marzo)

Jueves Santo

Santiago Apóstol (25 de julio)

Día Siguiente a Todos los Santos (2 de noviembre)

Lunes siguiente al Día de la Constitución Española (7 de diciembre)

Debido a que los días feriados oficiales en España pueden variar en cada Comunidad Autónoma, la celebración del Día de Asturias se incorpora de manera específica en el territorio asturiano como un beneficio de descanso exclusivo para sus trabajadores.

¿Cómo se debe pagar si te toca trabajar el 8 de septiembre?

En ocasiones, debido a las características de ciertos sectores productivos o necesidades empresariales, algunos empleados de Asturias se ven en la obligación de cumplir con sus funciones ordinarias incluso durante un día feriado oficial.

Si este es tu caso para el próximo martes 8 de septiembre, debes estar tranquilo porque la legislación laboral vigente protege tus derechos.

El Estatuto de los Trabajadores de España estipula claramente que todos los días feriados oficiales que se consideren retribuidos y no recuperables deben ser compensados por la empresa si se trabajan.

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Si te toca laborar en esta festividad asturiana, la empresa está obligada por ley a compensarte de alguna de las dos siguientes formas:

Descanso compensatorio: Otorgarte otro día libre completo en sustitución del feriado trabajado. Compensación económica directa: Abonar de forma monetaria las horas trabajadas. En este caso específico, la ley señala que se debe pagar un incremento del 75% más sobre el valor de la hora ordinaria de trabajo, a menos que en tu contrato laboral o convenio de trabajo se haya estipulado una cantidad diferente para estas situaciones.

Recuerda que todas las especificaciones y los calendarios laborales íntegros de España y de cada una de sus Comunidades Autónomas están disponibles para libre consulta pública en el portal web oficial del punto de acceso general del gobierno de España.

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Esto te permitirá verificar de primera mano cualquier festividad regional o local que afecte tu jornada habitual de trabajo.

