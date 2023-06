Transexual se arrepintió de su cambio físico y optó por la eutanasia

Nathan Verhelst, era un transexual belga de 44 años, quien murió después de practicarse la eutanasia tras asegurar que sus operaciones de cambio de sexo fueron fallidas, por lo tanto, argumentando un “sufrimiento psicológico insoportable” decidió acabar con su vida.

Nathan nació en Bélgica como una niña llamada Nancy, quien decidió poner en marcha su cambio de sexo en el año 2009 con una terapia hormonal, para después tomar la decisión de realizarse una mastectomía (extirpación completa del seno) y posteriormente en el año 2022 una cirugía para construirle un pene.

Desafortunadamente, las cosas no salieron como él esperaba, pues la cirugía en sus pechos no había quedado estéticamente bien y su cambio de sexo había fracasado, incluso aparentemente su cuerpo estaba rechazando su nuevo pene, presentando síntomas que complicaban su salud y al verse al espejo decidió que no quería vivir así.

Unas horas antes de su muerte, en diálogos con el medio belga Het Laatse Nieuws: “Estaba listo para celebrar mi nuevo nacimiento. Pero cuando me miré al espejo, me sentí asqueado de mí mismo. Mis nuevos pechos no estaban a la altura de mis expectativas y mi nuevo pene tenía síntomas de rechazo. No quiero ser… un monstruo”.

Publicidad

Su familia fue sorprendida, luego de enterarse de la decisión de Nathan a través de una carta de despedida donde explicaba el por qué se su actuar. La historia de Verhelst ocurre en un momento difícil para Bélgica, donde es legal la eutanasia si se cumplen ciertos requisitos, lo que ha generado un incremento de está controvertida práctica, la cual se disparó en un 20% el año pasado.

Al parecer, esta sería la primera muerte por eutanasia en Bélgica motivada por un cambio de sexo, y según el medio Daily Mail una de cada 50 muertes en este país se dan por medio de esa vía.

Te puede interesar: ¿Desde qué edad en promedio debería iniciar la autoestimulación?