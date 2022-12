¿Irresistibles? Así levantan los FAMOSOS colombianos en AMOR Y AMISTAD

Hay quienes la tienen clara para seducir, pero también otros que no tienen ni idea de cómo 'levantar' sin morir en el intento. Los famosos colombianos están en las mismas y nos comparten sus experiencias en el romance:



Publicidad

También podría interesarte: Cinco señales que demuestran que le gustas MUCHO

Lo cierto es que no existe una fórmula clara. Sin embargo, hay algunas estrategias que no no fallan. Por ejemplo, la de Laura Tobón es comer:



Publicidad

Otros son multifacéticos y atractivos por naturaleza, si no que le pregunten a Martina La Peligrosa, la cantante que se llevó los suspiros de nuestro camarógrafo y de cientos de fans:



Publicidad

Dicen que en la diversidad está el placer, ¿aplicará para el levante también?. Estas fueron algunas de las estrategias de los famosos colombianos, ¿cuáles son las tuyas?



#AMORENLAKALLE



Publicidad